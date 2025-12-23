SignauxSections
Alexander Jimmy Yantono

DumbTrader77

Alexander Jimmy Yantono
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 1 691%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 160
Bénéfice trades:
871 (75.08%)
Perte trades:
289 (24.91%)
Meilleure transaction:
456.60 USD
Pire transaction:
-466.37 USD
Bénéfice brut:
28 381.05 USD (399 257 pips)
Perte brute:
-14 251.43 USD (297 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (889.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 624.62 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.59%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
182
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
7.67
Longs trades:
496 (42.76%)
Courts trades:
664 (57.24%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
12.18 USD
Bénéfice moyen:
32.58 USD
Perte moyenne:
-49.31 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-419.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 604.74 USD (8)
Croissance mensuelle:
802.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 842.86 USD (24.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.05% (1 842.86 USD)
Par fonds propres:
1.53% (63.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs 971
GBPUSD.fs 68
USDJPY.fs 47
EURUSD.fs 38
AUDUSD.fs 26
CLR 5
USDCHF.fs 2
HAS-DEC 2
USDCAD.fs 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs 12K
GBPUSD.fs 360
USDJPY.fs 1.4K
EURUSD.fs 955
AUDUSD.fs -265
CLR 60
USDCHF.fs -27
HAS-DEC 0
USDCAD.fs -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs 83K
GBPUSD.fs 267
USDJPY.fs 12K
EURUSD.fs 7.2K
AUDUSD.fs -542
CLR 128
USDCHF.fs -203
HAS-DEC 7
USDCAD.fs -25
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +456.60 USD
Pire transaction: -466 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +889.91 USD
Perte consécutive maximale: -419.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.23 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
