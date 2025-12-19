- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
273
盈利交易:
207 (75.82%)
亏损交易:
66 (24.18%)
最好交易:
57.24 USD
最差交易:
-117.68 USD
毛利:
1 191.24 USD (130 627 pips)
毛利亏损:
-882.40 USD (309 562 pips)
最大连续赢利:
24 (65.49 USD)
最大连续盈利:
129.95 USD (11)
夏普比率:
0.08
交易活动:
133.19%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
205
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
0.95
长期交易:
147 (53.85%)
短期交易:
126 (46.15%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.13 USD
平均利润:
5.75 USD
平均损失:
-13.37 USD
最大连续失误:
5 (-54.10 USD)
最大连续亏损:
-219.33 USD (4)
每月增长:
2.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
150.46 USD
最大值:
324.48 USD (2.85%)
相对跌幅:
结余:
2.85% (324.48 USD)
净值:
0.99% (113.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|321
|BTCUSD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-180K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.24 USD
最差交易: -118 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +65.49 USD
最大连续亏损: -54.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
没有评论
