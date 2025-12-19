- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
229 (74.35%)
Verlusttrades:
79 (25.65%)
Bester Trade:
57.24 USD
Schlechtester Trade:
-117.68 USD
Bruttoprofit:
1 318.87 USD (140 437 pips)
Bruttoverlust:
-967.47 USD (316 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (65.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.95 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
18.76%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
172 (55.84%)
Short-Positionen:
136 (44.16%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-54.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-219.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.97%
Algo-Trading:
11%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.46 USD
Maximaler:
324.48 USD (2.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.85% (324.48 USD)
Kapital:
0.99% (113.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|294
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|364
|BTCUSD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.9K
|BTCUSD
|-180K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +57.24 USD
Schlechtester Trade: -118 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
3
11%
308
74%
19%
1.36
1.14
USD
USD
3%
1:500