Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
229 (74.35%)
Verlusttrades:
79 (25.65%)
Bester Trade:
57.24 USD
Schlechtester Trade:
-117.68 USD
Bruttoprofit:
1 318.87 USD (140 437 pips)
Bruttoverlust:
-967.47 USD (316 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (65.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.95 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
18.76%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
172 (55.84%)
Short-Positionen:
136 (44.16%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-54.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-219.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.97%
Algo-Trading:
11%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.46 USD
Maximaler:
324.48 USD (2.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.85% (324.48 USD)
Kapital:
0.99% (113.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 294
BTCUSD 14
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 364
BTCUSD -12
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.9K
BTCUSD -180K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.24 USD
Schlechtester Trade: -118 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
