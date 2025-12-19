- 자본
- 축소
트레이드:
2 354
이익 거래:
1 583 (67.24%)
손실 거래:
771 (32.75%)
최고의 거래:
1 946.00 USD
최악의 거래:
-2 719.00 USD
총 수익:
32 534.58 USD (546 251 pips)
총 손실:
-23 902.54 USD (779 167 pips)
연속 최대 이익:
24 (65.49 USD)
연속 최대 이익:
4 676.80 USD (14)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
48.00%
최대 입금량:
31.22%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
1446
평균 유지 시간:
29 분
회복 요인:
1.69
롱(주식매수):
1 589 (67.50%)
숏(주식차입매도):
765 (32.50%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
3.67 USD
평균 이익:
20.55 USD
평균 손실:
-31.00 USD
연속 최대 손실:
20 (-1 278.92 USD)
연속 최대 손실:
-3 372.60 USD (2)
월별 성장률:
45.50%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.46 USD
최대한의:
5 104.72 USD (24.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.21% (5 104.72 USD)
자본금별:
32.93% (8 789.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2338
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|8.6K
|BTCUSD
|-12
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-53K
|BTCUSD
|-180K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 946.00 USD
최악의 거래: -2 719 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +65.49 USD
연속 최대 손실: -1 278.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
리뷰 없음
