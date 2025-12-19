- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
170 (75.55%)
Loss Trade:
55 (24.44%)
Best Trade:
50.10 USD
Worst Trade:
-117.68 USD
Profitto lordo:
1 047.82 USD (78 262 pips)
Perdita lorda:
-812.48 USD (304 188 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (92.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.95 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
72.89%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
130 (57.78%)
Short Trade:
95 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
6.16 USD
Perdita media:
-14.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.33 USD (4)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.46 USD
Massimale:
324.48 USD (2.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.85% (324.48 USD)
Per equità:
0.06% (7.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|257
|BTCUSD
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|871
|BTCUSD
|-227K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.10 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.42 USD
Massima perdita consecutiva: -19.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|2.13 × 8
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
1
53K
USD
USD
11K
USD
USD
2
0%
225
75%
73%
1.28
1.05
USD
USD
3%
1:500