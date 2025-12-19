SegnaliSezioni
Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
1 / 53K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
170 (75.55%)
Loss Trade:
55 (24.44%)
Best Trade:
50.10 USD
Worst Trade:
-117.68 USD
Profitto lordo:
1 047.82 USD (78 262 pips)
Perdita lorda:
-812.48 USD (304 188 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (92.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.95 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
72.89%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
130 (57.78%)
Short Trade:
95 (42.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
6.16 USD
Perdita media:
-14.77 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-219.33 USD (4)
Crescita mensile:
2.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.46 USD
Massimale:
324.48 USD (2.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.85% (324.48 USD)
Per equità:
0.06% (7.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 216
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 257
BTCUSD -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 871
BTCUSD -227K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.10 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +92.42 USD
Massima perdita consecutiva: -19.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.13 × 8
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Non ci sono recensioni
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
