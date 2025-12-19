SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tmgmwin257
Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
1 / 53K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
170 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (24.44%)
En iyi işlem:
50.10 USD
En kötü işlem:
-117.68 USD
Brüt kâr:
1 047.82 USD (78 262 pips)
Brüt zarar:
-812.48 USD (304 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (92.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.95 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
72.89%
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
162
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
130 (57.78%)
Satış işlemleri:
95 (42.22%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
6.16 USD
Ortalama zarar:
-14.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.33 USD (4)
Aylık büyüme:
2.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.46 USD
Maksimum:
324.48 USD (2.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.85% (324.48 USD)
Varlığa göre:
0.06% (7.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 216
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 257
BTCUSD -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 871
BTCUSD -227K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.10 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.13 × 8
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
İnceleme yok
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
