- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
207 (75.82%)
Negociações com perda:
66 (24.18%)
Melhor negociação:
57.24 USD
Pior negociação:
-117.68 USD
Lucro bruto:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Perda bruta:
-882.40 USD (309 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (65.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.95 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
18.76%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
147 (53.85%)
Negociações curtas:
126 (46.15%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
5.75 USD
Perda média:
-13.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-54.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-219.33 USD (4)
Crescimento mensal:
2.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.46 USD
Máximo:
324.48 USD (2.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.85% (324.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (113.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|321
|BTCUSD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-180K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.24 USD
Pior negociação: -118 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +65.49 USD
Máxima perda consecutiva: -54.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
0%
273
75%
19%
1.35
1.13
USD
USD
3%
1:500