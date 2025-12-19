SinaisSeções
Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
273
Negociações com lucro:
207 (75.82%)
Negociações com perda:
66 (24.18%)
Melhor negociação:
57.24 USD
Pior negociação:
-117.68 USD
Lucro bruto:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Perda bruta:
-882.40 USD (309 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (65.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
129.95 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
18.76%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
7 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
147 (53.85%)
Negociações curtas:
126 (46.15%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
5.75 USD
Perda média:
-13.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-54.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-219.33 USD (4)
Crescimento mensal:
2.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.46 USD
Máximo:
324.48 USD (2.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.85% (324.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (113.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 321
BTCUSD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD -180K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.24 USD
Pior negociação: -118 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +65.49 USD
Máxima perda consecutiva: -54.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Sem comentários
2025.12.27 08:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
