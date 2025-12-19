SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tmgmwin257
Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 avis
Fiabilité
2 semaines
1 / 53K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
170 (75.55%)
Perte trades:
55 (24.44%)
Meilleure transaction:
50.10 USD
Pire transaction:
-117.68 USD
Bénéfice brut:
1 047.82 USD (78 262 pips)
Perte brute:
-812.48 USD (304 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (92.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.95 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
76.40%
Charge de dépôt maximale:
0.68%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
162
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
130 (57.78%)
Courts trades:
95 (42.22%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
6.16 USD
Perte moyenne:
-14.77 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-19.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.33 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.10%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.46 USD
Maximal:
324.48 USD (2.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.85% (324.48 USD)
Par fonds propres:
0.06% (7.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 216
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 257
BTCUSD -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 871
BTCUSD -227K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.10 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +92.42 USD
Perte consécutive maximale: -19.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.13 × 8
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Aucun avis
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tmgmwin257
30 USD par mois
2%
1
53K
USD
11K
USD
2
0%
225
75%
76%
1.28
1.05
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.