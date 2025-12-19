СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tmgmwin257
Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
207 (75.82%)
Убыточных трейдов:
66 (24.18%)
Лучший трейд:
57.24 USD
Худший трейд:
-117.68 USD
Общая прибыль:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Общий убыток:
-882.40 USD (309 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (65.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.95 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
133.19%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
205
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
147 (53.85%)
Коротких трейдов:
126 (46.15%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
5.75 USD
Средний убыток:
-13.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.33 USD (4)
Прирост в месяц:
2.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.46 USD
Максимальная:
324.48 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.85% (324.48 USD)
По эквити:
0.99% (113.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 321
BTCUSD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD -180K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.24 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +65.49 USD
Макс. убыток в серии: -54.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
