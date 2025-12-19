- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
273
Прибыльных трейдов:
207 (75.82%)
Убыточных трейдов:
66 (24.18%)
Лучший трейд:
57.24 USD
Худший трейд:
-117.68 USD
Общая прибыль:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Общий убыток:
-882.40 USD (309 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (65.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.95 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
133.19%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
205
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
147 (53.85%)
Коротких трейдов:
126 (46.15%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.13 USD
Средняя прибыль:
5.75 USD
Средний убыток:
-13.37 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-219.33 USD (4)
Прирост в месяц:
2.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.46 USD
Максимальная:
324.48 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.85% (324.48 USD)
По эквити:
0.99% (113.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|321
|BTCUSD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-180K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.24 USD
Худший трейд: -118 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +65.49 USD
Макс. убыток в серии: -54.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
9
USD
USD
2
0%
273
75%
133%
1.35
1.13
USD
USD
3%
1:500