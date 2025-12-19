- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
273
利益トレード:
207 (75.82%)
損失トレード:
66 (24.18%)
ベストトレード:
57.24 USD
最悪のトレード:
-117.68 USD
総利益:
1 191.24 USD (130 627 pips)
総損失:
-882.40 USD (309 562 pips)
最大連続の勝ち:
24 (65.49 USD)
最大連続利益:
129.95 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
18.76%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
147 (53.85%)
短いトレード:
126 (46.15%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
5.75 USD
平均損失:
-13.37 USD
最大連続の負け:
5 (-54.10 USD)
最大連続損失:
-219.33 USD (4)
月間成長:
2.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.46 USD
最大の:
324.48 USD (2.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.85% (324.48 USD)
エクイティによる:
0.99% (113.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|14
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|321
|BTCUSD
|-12
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-180K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +57.24 USD
最悪のトレード: -118 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +65.49 USD
最大連続損失: -54.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
レビューなし
