Jihong Liu

Tmgmwin257

Jihong Liu
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
273
Transacciones Rentables:
207 (75.82%)
Transacciones Irrentables:
66 (24.18%)
Mejor transacción:
57.24 USD
Peor transacción:
-117.68 USD
Beneficio Bruto:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Pérdidas Brutas:
-882.40 USD (309 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (65.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.95 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
18.76%
Carga máxima del depósito:
1.75%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
147 (53.85%)
Transacciones Cortas:
126 (46.15%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.13 USD
Beneficio medio:
5.75 USD
Pérdidas medias:
-13.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-54.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-219.33 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.46 USD
Máxima:
324.48 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.85% (324.48 USD)
De fondos:
0.99% (113.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 259
BTCUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 321
BTCUSD -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD -180K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.24 USD
Peor transacción: -118 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +65.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
No hay comentarios
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 07:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
