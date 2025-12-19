- Incremento
Total de Trades:
273
Transacciones Rentables:
207 (75.82%)
Transacciones Irrentables:
66 (24.18%)
Mejor transacción:
57.24 USD
Peor transacción:
-117.68 USD
Beneficio Bruto:
1 191.24 USD (130 627 pips)
Pérdidas Brutas:
-882.40 USD (309 562 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (65.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.95 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
18.76%
Carga máxima del depósito:
1.75%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
147 (53.85%)
Transacciones Cortas:
126 (46.15%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.13 USD
Beneficio medio:
5.75 USD
Pérdidas medias:
-13.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-54.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-219.33 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.75%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.46 USD
Máxima:
324.48 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.85% (324.48 USD)
De fondos:
0.99% (113.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|259
|BTCUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|321
|BTCUSD
|-12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-180K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +57.24 USD
Peor transacción: -118 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +65.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
稳健的手动交易，在风险可控的前提下实现非对称的高收益！
