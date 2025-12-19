信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
交易:
25
盈利交易:
11 (44.00%)
亏损交易:
14 (56.00%)
最好交易:
31.29 USD
最差交易:
-6.57 USD
毛利:
61.98 USD (1 823 pips)
毛利亏损:
-26.43 USD (1 397 pips)
最大连续赢利:
7 (45.59 USD)
最大连续盈利:
45.59 USD (7)
夏普比率:
0.20
交易活动:
4.14%
最大入金加载:
4.40%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
2.49
长期交易:
16 (64.00%)
短期交易:
9 (36.00%)
利润因子:
2.35
预期回报:
1.42 USD
平均利润:
5.63 USD
平均损失:
-1.89 USD
最大连续失误:
6 (-10.76 USD)
最大连续亏损:
-10.76 USD (6)
每月增长:
3.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.51 USD
最大值:
14.30 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (14.30 USD)
净值:
0.54% (5.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYb 24
XAUUSDb 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYb 39
XAUUSDb -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYb 724
XAUUSDb -298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +31.29 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +45.59 USD
最大连续亏损: -10.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Callous EA 实时信号USDJPY、 XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）、GBPJPY（测试）

创建此信号账户是为了提供Callous EA在真实市场条件下交易行为的透明且可追溯的概览。

该信号仅供参考和监控之用，并不保证任何收益或性能。


流程结构

此信号账户用于交易以下货币对： USDJPY 、XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）和GBPJPY（测试）。

专注于有限数量的金融工具旨在更清晰地分析市场行为并控制风险。

交易会在预先设定的规则框架内自动开启和管理。


风险和头寸管理

信号计算的基本原理如下：

  • 所有交易均设有止损保护。

  • 同时，同一策略只能有一个未平仓位。

  • 交易采用日内逻辑执行，不会结转到第二天。

  • 为了限制掉期（持有成本）风险，仓位会在当天结束前平仓。

这种方法旨在实现一个有纪律、可控的过程。


市场状况和筛选条件

在信号核算中，积极运用各种监控市场质量的保护机制：

  • 避免在点差过高的情况下开仓交易。

  • 不得在规定的时间间隔之外创建新职位。

  • 在异常市场环境下采取保护性行为。

这些过滤器有助于防止不必要的风险。


预期用户方法

该信号适用于想要观察Callous EA的工作原理并检验系统对市场状况的反应的用户。

信号结果基于过往表现，并不保证未来收益。用户在复制信号前，应考虑自身的风险承受能力和账户状况。

这种方法有助于对信号性能进行更准确、更实际的评估。


通知

该信号账户是Callous EA开发和监控流程的一部分。

目标是在实际会计条件下透明地分享系统的运行情况。


风险披露

金融市场交易风险极高，可能导致部分或全部本金损失。本信息并非投资建议。


没有评论
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
