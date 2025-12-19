Callous EA –实时信号USDJPY、 XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）、GBPJPY（测试）

创建此信号账户是为了提供Callous EA在真实市场条件下交易行为的透明且可追溯的概览。

该信号仅供参考和监控之用，并不保证任何收益或性能。





流程结构

此信号账户用于交易以下货币对： USDJPY 、XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）和GBPJPY（测试）。

专注于有限数量的金融工具旨在更清晰地分析市场行为并控制风险。

交易会在预先设定的规则框架内自动开启和管理。





风险和头寸管理

信号计算的基本原理如下：

所有交易均设有止损保护。

同时，同一策略只能有一个未平仓位。

交易采用日内逻辑执行，不会结转到第二天。

为了限制掉期（持有成本）风险，仓位会在当天结束前平仓。

这种方法旨在实现一个有纪律、可控的过程。





市场状况和筛选条件

在信号核算中，积极运用各种监控市场质量的保护机制：

避免在点差过高的情况下开仓交易。

不得在规定的时间间隔之外创建新职位。

在异常市场环境下采取保护性行为。

这些过滤器有助于防止不必要的风险。





预期用户方法

该信号适用于想要观察Callous EA的工作原理并检验系统对市场状况的反应的用户。

信号结果基于过往表现，并不保证未来收益。用户在复制信号前，应考虑自身的风险承受能力和账户状况。

这种方法有助于对信号性能进行更准确、更实际的评估。







通知

该信号账户是Callous EA开发和监控流程的一部分。

目标是在实际会计条件下透明地分享系统的运行情况。





风险披露

金融市场交易风险极高，可能导致部分或全部本金损失。本信息并非投资建议。



