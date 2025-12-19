- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|24
|XAUUSDb
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYb
|39
|XAUUSDb
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYb
|724
|XAUUSDb
|-298
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Callous EA –实时信号USDJPY、 XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）、GBPJPY（测试）
创建此信号账户是为了提供Callous EA在真实市场条件下交易行为的透明且可追溯的概览。
该信号仅供参考和监控之用，并不保证任何收益或性能。
流程结构
此信号账户用于交易以下货币对： USDJPY 、XAUUSD（测试）、EURUSD（测试）和GBPJPY（测试）。
专注于有限数量的金融工具旨在更清晰地分析市场行为并控制风险。
交易会在预先设定的规则框架内自动开启和管理。
风险和头寸管理
信号计算的基本原理如下：
-
所有交易均设有止损保护。
-
同时，同一策略只能有一个未平仓位。
-
交易采用日内逻辑执行，不会结转到第二天。
-
为了限制掉期（持有成本）风险，仓位会在当天结束前平仓。
这种方法旨在实现一个有纪律、可控的过程。
市场状况和筛选条件
在信号核算中，积极运用各种监控市场质量的保护机制：
-
避免在点差过高的情况下开仓交易。
-
不得在规定的时间间隔之外创建新职位。
-
在异常市场环境下采取保护性行为。
这些过滤器有助于防止不必要的风险。
预期用户方法
该信号适用于想要观察Callous EA的工作原理并检验系统对市场状况的反应的用户。
信号结果基于过往表现，并不保证未来收益。用户在复制信号前，应考虑自身的风险承受能力和账户状况。
这种方法有助于对信号性能进行更准确、更实际的评估。
通知
该信号账户是Callous EA开发和监控流程的一部分。
目标是在实际会计条件下透明地分享系统的运行情况。
风险披露
金融市场交易风险极高，可能导致部分或全部本金损失。本信息并非投资建议。
USD
USD
USD