SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
15 (35.71%)
Verlusttrades:
27 (64.29%)
Bester Trade:
31.29 USD
Schlechtester Trade:
-6.87 USD
Bruttoprofit:
75.22 USD (3 223 pips)
Bruttoverlust:
-49.79 USD (3 025 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (45.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.59 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
6.59%
Max deposit load:
4.40%
Letzter Trade:
46 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
31 Minuten
Erholungsfaktor:
0.92
Long-Positionen:
21 (50.00%)
Short-Positionen:
21 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-17.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.03 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.51 USD
Maximaler:
27.70 USD (2.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.64% (27.70 USD)
Kapital:
0.54% (5.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYb 27
EURUSDb 9
XAUUSDb 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYb 31
EURUSDb -2
XAUUSDb -4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYb 670
EURUSDb -118
XAUUSDb -346
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.29 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +45.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Callous EA  Live-Signal USDJPY, XAUUSD (Test), EURUSD (Test), GBPJPY (Test)

Dieses Signalkonto wurde erstellt, um einen transparenten und nachvollziehbaren Überblick über das Handelsverhalten von Callous EA unter realen Marktbedingungen zu bieten.

Das Signal dient ausschließlich Informations- und Überwachungszwecken. Es bietet keine Garantie für Gewinn oder Leistung.


Prozessstruktur

Dieses Signalkonto wird für den Handel mit den folgenden Währungspaaren verwendet: USDJPY , XAUUSD (Testphase), EURUSD (Testphase) und GBPJPY (Testphase).

Die Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Instrumenten soll eine klarere Analyse des Marktverhaltens und ein kontrolliertes Risikomanagement ermöglichen.

Transaktionen werden automatisch eröffnet und im Rahmen eines vordefinierten Regelsatzes verwaltet.


Risiko- und Positionsmanagement

Die grundlegenden Prinzipien der Signalberechnung sind folgende:

  • Alle Trades sind mit einem Stop-Loss abgesichert.

  • Gleichzeitig kann es für dieselbe Strategie nur eine offene Position geben.

  • Transaktionen werden nach der Logik des Intraday-Tages ausgeführt und werden nicht auf den nächsten Tag übertragen.

  • Um das Swap-Risiko (Haltekostenrisiko) zu begrenzen, werden die Positionen vor Handelsschluss geschlossen.

Dieser Ansatz zielt auf einen disziplinierten und kontrollierten Prozess ab.


Marktbedingungen und Filter

Im Signal Accounting werden verschiedene Schutzmechanismen aktiv eingesetzt, die die Marktqualität überwachen:

  • Vermeiden Sie es, Positionen bei übermäßig hohen Spread-Bedingungen zu eröffnen.

  • Außerhalb festgelegter Zeitintervalle dürfen keine neuen Positionen geschaffen werden.

  • Schutzverhalten in ungewöhnlichen Marktsituationen.

Diese Filter helfen, unnötige Risiken zu vermeiden.


Erwartetes Nutzerverhalten

Dieses Signal eignet sich für Benutzer, die die Funktionsweise von Callous EA beobachten und die Reaktionen des Systems auf die Marktbedingungen untersuchen möchten.

Die Signalergebnisse basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Nutzern wird empfohlen, ihre Risikotoleranz und ihre Kontobedingungen zu berücksichtigen, bevor sie das Signal kopieren.

Dieser Ansatz trägt zu einer genaueren und realistischeren Beurteilung der Signalleistung bei.


Um zu informieren

Dieses Signalisierungskonto ist Teil des Entwicklungs- und Überwachungsprozesses von Callous EA .

Ziel ist es, das Verhalten des Systems unter realen Rechnungslegungsbedingungen transparent darzustellen.


Risikohinweis

Transaktionen an den Finanzmärkten bergen hohe Risiken und können zum Verlust eines Teils oder des gesamten Kapitals führen. Dieses Signal stellt keine Anlageberatung dar.


Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CALLOUS EA mid risk
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
1K
USD
2
100%
42
35%
7%
1.51
0.61
USD
3%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.