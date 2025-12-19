Callous EA – Live-Signal USDJPY, XAUUSD (Test), EURUSD (Test), GBPJPY (Test)

Dieses Signalkonto wurde erstellt, um einen transparenten und nachvollziehbaren Überblick über das Handelsverhalten von Callous EA unter realen Marktbedingungen zu bieten.

Das Signal dient ausschließlich Informations- und Überwachungszwecken. Es bietet keine Garantie für Gewinn oder Leistung.





Prozessstruktur

Dieses Signalkonto wird für den Handel mit den folgenden Währungspaaren verwendet: USDJPY , XAUUSD (Testphase), EURUSD (Testphase) und GBPJPY (Testphase).

Die Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Instrumenten soll eine klarere Analyse des Marktverhaltens und ein kontrolliertes Risikomanagement ermöglichen.

Transaktionen werden automatisch eröffnet und im Rahmen eines vordefinierten Regelsatzes verwaltet.





Risiko- und Positionsmanagement

Die grundlegenden Prinzipien der Signalberechnung sind folgende:

Alle Trades sind mit einem Stop-Loss abgesichert.

Gleichzeitig kann es für dieselbe Strategie nur eine offene Position geben.

Transaktionen werden nach der Logik des Intraday-Tages ausgeführt und werden nicht auf den nächsten Tag übertragen.

Um das Swap-Risiko (Haltekostenrisiko) zu begrenzen, werden die Positionen vor Handelsschluss geschlossen.

Dieser Ansatz zielt auf einen disziplinierten und kontrollierten Prozess ab.





Marktbedingungen und Filter

Im Signal Accounting werden verschiedene Schutzmechanismen aktiv eingesetzt, die die Marktqualität überwachen:

Vermeiden Sie es, Positionen bei übermäßig hohen Spread-Bedingungen zu eröffnen.

Außerhalb festgelegter Zeitintervalle dürfen keine neuen Positionen geschaffen werden.

Schutzverhalten in ungewöhnlichen Marktsituationen.

Diese Filter helfen, unnötige Risiken zu vermeiden.





Erwartetes Nutzerverhalten

Dieses Signal eignet sich für Benutzer, die die Funktionsweise von Callous EA beobachten und die Reaktionen des Systems auf die Marktbedingungen untersuchen möchten.

Die Signalergebnisse basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit und garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Nutzern wird empfohlen, ihre Risikotoleranz und ihre Kontobedingungen zu berücksichtigen, bevor sie das Signal kopieren.

Dieser Ansatz trägt zu einer genaueren und realistischeren Beurteilung der Signalleistung bei.







Um zu informieren

Dieses Signalisierungskonto ist Teil des Entwicklungs- und Überwachungsprozesses von Callous EA .

Ziel ist es, das Verhalten des Systems unter realen Rechnungslegungsbedingungen transparent darzustellen.





Risikohinweis

Transaktionen an den Finanzmärkten bergen hohe Risiken und können zum Verlust eines Teils oder des gesamten Kapitals führen. Dieses Signal stellt keine Anlageberatung dar.



