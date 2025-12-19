SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
6 (60.00%)
Perte trades:
4 (40.00%)
Meilleure transaction:
31.29 USD
Pire transaction:
-2.85 USD
Bénéfice brut:
55.67 USD (1 177 pips)
Perte brute:
-11.02 USD (599 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (44.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
22.49%
Charge de dépôt maximale:
4.39%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
8.10
Longs trades:
10 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.05
Rendement attendu:
4.47 USD
Bénéfice moyen:
9.28 USD
Perte moyenne:
-2.76 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-5.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.51 USD (2)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.51 USD
Maximal:
5.51 USD (0.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.55% (5.51 USD)
Par fonds propres:
0.26% (2.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYb 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYb 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYb 578
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.29 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +44.35 USD
Perte consécutive maximale: -5.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Callous EA – Signal en direct (USDJPY)

Ce compte de signal a été créé pour fournir une vue d'ensemble transparente et traçable du comportement de trading de Callous EA dans des conditions de marché réelles.

Ce signal est fourni à titre informatif et de surveillance uniquement. Il n'offre aucune garantie de gain ou de performance.


Structure du processus

Ce compte de signal n'effectue des transactions que sur la paire de devises USDJPY.

Le choix d'un instrument unique vise à permettre une analyse plus claire du comportement du marché et une gestion maîtrisée des risques.

Les transactions sont automatiquement ouvertes et gérées dans le cadre d'un ensemble de règles prédéfinies.


Gestion des risques et des positions

Les principes de base appliqués au calcul du signal sont les suivants :

  • Toutes les transactions sont protégées par un ordre Stop Loss.

  • Parallèlement, une même stratégie ne peut avoir qu'une seule position ouverte.

  • Les transactions sont exécutées selon une logique intraday et ne sont pas reportées au jour suivant.

  • Les positions sont clôturées avant la fin de la journée afin de limiter le risque lié aux swaps (coûts de portage).

Cette approche vise un processus discipliné et contrôlé.


Conditions et filtres du marché

En comptabilité des signaux, divers mécanismes de protection qui surveillent la qualité du marché sont activement utilisés :

  • Évitez d'ouvrir des positions dans des conditions de spread excessivement élevé.

  • Aucun nouveau poste ne doit être créé en dehors des intervalles de temps spécifiés.

  • Adopter un comportement protecteur dans des conditions de marché inhabituelles.

Ces filtres contribuent à prévenir les risques inutiles.


Approche utilisateur attendue

Ce signal convient aux utilisateurs qui souhaitent observer les principes de fonctionnement de Callous EA et examiner les réactions du système aux conditions du marché.

Les résultats obtenus grâce à ces signaux sont basés sur les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Il est conseillé aux utilisateurs de tenir compte de leur propre tolérance au risque et des conditions de leur compte avant de copier le signal.

Cette approche contribue à une évaluation plus précise et réaliste des performances du signal.


Pour informer

Ce compte de signalisation fait partie du processus de développement et de surveillance de Callous EA .

L'objectif est de partager de manière transparente le comportement du système dans des conditions comptables réelles.


Divulgation des risques

Les transactions sur les marchés financiers comportent un risque élevé et peuvent entraîner la perte totale ou partielle de votre capital. Ce signal ne constitue pas un conseil en investissement.


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CALLOUS EA mid risk
30 USD par mois
4%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
10
60%
22%
5.05
4.47
USD
1%
1:500
