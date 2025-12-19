SegnaliSezioni
CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
31.29 USD
Worst Trade:
-2.85 USD
Profitto lordo:
55.67 USD (1 177 pips)
Perdita lorda:
-11.02 USD (599 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (44.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
22.49%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.51 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.51 USD
Massimale:
5.51 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (5.51 USD)
Per equità:
0.26% (2.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYb 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYb 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYb 578
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Callous EA – Segnale in tempo reale (USDJPY)

Questo account di segnalazione è stato creato per fornire una panoramica trasparente e tracciabile del comportamento di trading di Callous EA in condizioni di mercato reali.

Il segnale è solo a scopo informativo e di monitoraggio. Non offre alcuna garanzia di guadagno o prestazioni.


Struttura del processo

Questo conto segnale opera solo sulla coppia di valute USDJPY.

Concentrarsi su un unico strumento ha lo scopo di consentire un'analisi più chiara del comportamento del mercato e una gestione controllata del rischio.

Le transazioni vengono aperte e gestite automaticamente nel quadro di un insieme di regole predefinite.


Gestione del rischio e della posizione

I principi di base applicati nel calcolo del segnale sono i seguenti:

  • Tutte le negoziazioni sono protette dallo Stop Loss.

  • Allo stesso tempo, può esserci una sola posizione aperta per la stessa strategia.

  • Le transazioni vengono eseguite utilizzando la logica intraday e non vengono riportate al giorno successivo.

  • Le posizioni vengono chiuse prima della fine della giornata per limitare il rischio di swap (costo di mantenimento).

Questo approccio mira a un processo disciplinato e controllato.


Condizioni di mercato e filtri

Nella contabilità dei segnali vengono utilizzati attivamente vari meccanismi di protezione che monitorano la qualità del mercato:

  • Evitare di aprire operazioni in condizioni di spread eccessivamente elevati.

  • Non devono essere create nuove posizioni al di fuori degli intervalli di tempo specificati.

  • Adottare comportamenti protettivi in condizioni di mercato insolite.

Questi filtri aiutano a prevenire rischi inutili.


Approccio utente previsto

Questo segnale è adatto agli utenti che desiderano osservare i principi di funzionamento di Callous EA ed esaminare le risposte del sistema alle condizioni di mercato.

I risultati del segnale si basano sulle performance passate e non garantiscono risultati futuri. Si consiglia agli utenti di valutare la propria tolleranza al rischio e le condizioni del proprio conto prima di copiare il segnale.

Questo approccio contribuisce a una valutazione più accurata e realistica delle prestazioni del segnale.


Per informare

Questo account di segnalazione fa parte del processo di sviluppo e monitoraggio di Callous EA .

L'obiettivo è quello di condividere in modo trasparente il comportamento del sistema in condizioni contabili reali.


Divulgazione del rischio

Le transazioni sui mercati finanziari comportano un rischio elevato e possono comportare la perdita parziale o totale del capitale investito. Questo segnale non costituisce un consiglio di investimento.


2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CALLOUS EA mid risk
30USD al mese
4%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
10
60%
22%
5.05
4.47
USD
1%
1:500
