Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Callous EA – Segnale in tempo reale (USDJPY)
Questo account di segnalazione è stato creato per fornire una panoramica trasparente e tracciabile del comportamento di trading di Callous EA in condizioni di mercato reali.
Il segnale è solo a scopo informativo e di monitoraggio. Non offre alcuna garanzia di guadagno o prestazioni.
Struttura del processo
Questo conto segnale opera solo sulla coppia di valute USDJPY.
Concentrarsi su un unico strumento ha lo scopo di consentire un'analisi più chiara del comportamento del mercato e una gestione controllata del rischio.
Le transazioni vengono aperte e gestite automaticamente nel quadro di un insieme di regole predefinite.
Gestione del rischio e della posizione
I principi di base applicati nel calcolo del segnale sono i seguenti:
-
Tutte le negoziazioni sono protette dallo Stop Loss.
-
Allo stesso tempo, può esserci una sola posizione aperta per la stessa strategia.
-
Le transazioni vengono eseguite utilizzando la logica intraday e non vengono riportate al giorno successivo.
-
Le posizioni vengono chiuse prima della fine della giornata per limitare il rischio di swap (costo di mantenimento).
Questo approccio mira a un processo disciplinato e controllato.
Condizioni di mercato e filtri
Nella contabilità dei segnali vengono utilizzati attivamente vari meccanismi di protezione che monitorano la qualità del mercato:
-
Evitare di aprire operazioni in condizioni di spread eccessivamente elevati.
-
Non devono essere create nuove posizioni al di fuori degli intervalli di tempo specificati.
-
Adottare comportamenti protettivi in condizioni di mercato insolite.
Questi filtri aiutano a prevenire rischi inutili.
Approccio utente previsto
Questo segnale è adatto agli utenti che desiderano osservare i principi di funzionamento di Callous EA ed esaminare le risposte del sistema alle condizioni di mercato.
I risultati del segnale si basano sulle performance passate e non garantiscono risultati futuri. Si consiglia agli utenti di valutare la propria tolleranza al rischio e le condizioni del proprio conto prima di copiare il segnale.
Questo approccio contribuisce a una valutazione più accurata e realistica delle prestazioni del segnale.
Per informare
Questo account di segnalazione fa parte del processo di sviluppo e monitoraggio di Callous EA .
L'obiettivo è quello di condividere in modo trasparente il comportamento del sistema in condizioni contabili reali.
Divulgazione del rischio
Le transazioni sui mercati finanziari comportano un rischio elevato e possono comportare la perdita parziale o totale del capitale investito. Questo segnale non costituisce un consiglio di investimento.
