Сигналы / MetaTrader 4 / CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
11 (50.00%)
Убыточных трейдов:
11 (50.00%)
Лучший трейд:
31.29 USD
Худший трейд:
-6.57 USD
Общая прибыль:
61.98 USD (1 823 pips)
Общий убыток:
-22.80 USD (1 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (45.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.59 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
5.41%
Макс. загрузка депозита:
4.40%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
13 (59.09%)
Коротких трейдов:
9 (40.91%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
5.63 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.76 USD (6)
Прирост в месяц:
3.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.51 USD
Максимальная:
10.76 USD (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (10.76 USD)
По эквити:
0.54% (5.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYb 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYb 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYb 762
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.29 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +45.59 USD
Макс. убыток в серии: -10.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Callous EA – Сигнал в реальном времени для USDJPY и XAUUSD (тест)

Этот сигнальный счет был создан для обеспечения прозрачного и отслеживаемого обзора торговой активности Callous EA в реальных рыночных условиях.

Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и мониторинговых целей. Он не гарантирует никаких преимуществ или результатов.


Структура процесса

Данный сигнальный счет предназначен для торговли только валютными парами USDJPY и XAUUSD (тестовая).

Сосредоточение внимания на ограниченном количестве инструментов позволяет проводить более четкий анализ поведения рынка и осуществлять контролируемое управление рисками.

Транзакции автоматически открываются и управляются в рамках заранее определенного набора правил.


Управление рисками и позициями

Основные принципы, применяемые при вычислении сигналов, следующие:

  • Все сделки защищены стоп-лоссом.

  • При этом по одной и той же стратегии может быть открыта только одна позиция.

  • Сделки выполняются с использованием внутридневной логики и не переносятся на следующий день.

  • Позиции закрываются до конца дня, чтобы ограничить риск, связанный со свопами (издержками хранения).

Целью данного подхода является создание дисциплинированного и контролируемого процесса.


Рыночные условия и фильтры

В сигнальном учете активно используются различные механизмы защиты, отслеживающие качество рынка:

  • Избегайте открытия сделок при чрезмерно высоком спреде.

  • Вне установленных временных интервалов создание новых должностей запрещено.

  • Применение защитных мер в необычных рыночных условиях.

Эти фильтры помогают предотвратить ненужные риски.


Ожидаемый подход пользователя

Этот сигнал подходит для пользователей, которые хотят понаблюдать за принципами работы Callous EA и изучить реакцию системы на рыночные условия.

Результаты, полученные по сигналу, основаны на прошлых показателях и не гарантируют будущих результатов. Пользователям рекомендуется учитывать свою собственную толерантность к риску и условия учетной записи, прежде чем копировать сигнал.

Такой подход способствует более точной и реалистичной оценке характеристик сигнала.


информировать

Этот сигнальный аккаунт является частью процесса разработки и мониторинга Callous EA .

Цель состоит в том, чтобы обеспечить прозрачное отображение поведения системы в реальных условиях бухгалтерского учета.


Раскрытие информации о рисках

Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего вашего капитала. Данный сигнал не является инвестиционной рекомендацией.


Нет отзывов
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CALLOUS EA mid risk
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
22
50%
5%
2.71
1.78
USD
1%
1:500
