Callous EA – Сигнал в реальном времени для USDJPY и XAUUSD (тест)

Этот сигнальный счет был создан для обеспечения прозрачного и отслеживаемого обзора торговой активности Callous EA в реальных рыночных условиях.

Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и мониторинговых целей. Он не гарантирует никаких преимуществ или результатов.





Структура процесса

Данный сигнальный счет предназначен для торговли только валютными парами USDJPY и XAUUSD (тестовая).

Сосредоточение внимания на ограниченном количестве инструментов позволяет проводить более четкий анализ поведения рынка и осуществлять контролируемое управление рисками.

Транзакции автоматически открываются и управляются в рамках заранее определенного набора правил.





Управление рисками и позициями

Основные принципы, применяемые при вычислении сигналов, следующие:

Все сделки защищены стоп-лоссом.

При этом по одной и той же стратегии может быть открыта только одна позиция.

Сделки выполняются с использованием внутридневной логики и не переносятся на следующий день.

Позиции закрываются до конца дня, чтобы ограничить риск, связанный со свопами (издержками хранения).

Целью данного подхода является создание дисциплинированного и контролируемого процесса.





Рыночные условия и фильтры

В сигнальном учете активно используются различные механизмы защиты, отслеживающие качество рынка:

Избегайте открытия сделок при чрезмерно высоком спреде.

Вне установленных временных интервалов создание новых должностей запрещено.

Применение защитных мер в необычных рыночных условиях.

Эти фильтры помогают предотвратить ненужные риски.





Ожидаемый подход пользователя

Этот сигнал подходит для пользователей, которые хотят понаблюдать за принципами работы Callous EA и изучить реакцию системы на рыночные условия.

Результаты, полученные по сигналу, основаны на прошлых показателях и не гарантируют будущих результатов. Пользователям рекомендуется учитывать свою собственную толерантность к риску и условия учетной записи, прежде чем копировать сигнал.

Такой подход способствует более точной и реалистичной оценке характеристик сигнала.







информировать

Этот сигнальный аккаунт является частью процесса разработки и мониторинга Callous EA .

Цель состоит в том, чтобы обеспечить прозрачное отображение поведения системы в реальных условиях бухгалтерского учета.





Раскрытие информации о рисках

Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего вашего капитала. Данный сигнал не является инвестиционной рекомендацией.





