- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Callous EA – Сигнал в реальном времени для USDJPY и XAUUSD (тест)
Этот сигнальный счет был создан для обеспечения прозрачного и отслеживаемого обзора торговой активности Callous EA в реальных рыночных условиях.
Данный сигнал предназначен исключительно для информационных и мониторинговых целей. Он не гарантирует никаких преимуществ или результатов.
Структура процесса
Данный сигнальный счет предназначен для торговли только валютными парами USDJPY и XAUUSD (тестовая).
Сосредоточение внимания на ограниченном количестве инструментов позволяет проводить более четкий анализ поведения рынка и осуществлять контролируемое управление рисками.
Транзакции автоматически открываются и управляются в рамках заранее определенного набора правил.
Управление рисками и позициями
Основные принципы, применяемые при вычислении сигналов, следующие:
-
Все сделки защищены стоп-лоссом.
-
При этом по одной и той же стратегии может быть открыта только одна позиция.
-
Сделки выполняются с использованием внутридневной логики и не переносятся на следующий день.
-
Позиции закрываются до конца дня, чтобы ограничить риск, связанный со свопами (издержками хранения).
Целью данного подхода является создание дисциплинированного и контролируемого процесса.
Рыночные условия и фильтры
В сигнальном учете активно используются различные механизмы защиты, отслеживающие качество рынка:
-
Избегайте открытия сделок при чрезмерно высоком спреде.
-
Вне установленных временных интервалов создание новых должностей запрещено.
-
Применение защитных мер в необычных рыночных условиях.
Эти фильтры помогают предотвратить ненужные риски.
Ожидаемый подход пользователя
Этот сигнал подходит для пользователей, которые хотят понаблюдать за принципами работы Callous EA и изучить реакцию системы на рыночные условия.
Результаты, полученные по сигналу, основаны на прошлых показателях и не гарантируют будущих результатов. Пользователям рекомендуется учитывать свою собственную толерантность к риску и условия учетной записи, прежде чем копировать сигнал.
Такой подход способствует более точной и реалистичной оценке характеристик сигнала.
информировать
Этот сигнальный аккаунт является частью процесса разработки и мониторинга Callous EA .
Цель состоит в том, чтобы обеспечить прозрачное отображение поведения системы в реальных условиях бухгалтерского учета.
Раскрытие информации о рисках
Операции на финансовых рынках сопряжены с высоким риском и могут привести к потере части или всего вашего капитала. Данный сигнал не является инвестиционной рекомендацией.
