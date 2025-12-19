- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|27
|EURUSDb
|7
|XAUUSDb
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYb
|31
|EURUSDb
|-2
|XAUUSDb
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYb
|670
|EURUSDb
|-168
|XAUUSDb
|594
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Callous EA – Señal en vivo USDJPY, XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba), GBPJPY (prueba)
Esta cuenta de señal fue creada para proporcionar una descripción general transparente y rastreable del comportamiento comercial de Callous EA en condiciones reales de mercado.
La señal es solo para fines informativos y de monitoreo. No ofrece garantía de ganancia ni rendimiento.
Estructura del proceso
Esta cuenta de señal se utiliza para operar en los siguientes pares de divisas: USDJPY , XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba) y GBPJPY (prueba).
Al centrarse en un número limitado de instrumentos se pretende permitir un análisis más claro del comportamiento del mercado y una gestión controlada del riesgo.
Las transacciones se abren y gestionan automáticamente dentro del marco de un conjunto de reglas predefinidas.
Gestión de riesgos y posiciones
Los principios básicos aplicados en el cálculo de señales son los siguientes:
-
Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss.
-
Al mismo tiempo, sólo puede haber una posición abierta para la misma estrategia.
-
Las transacciones se ejecutan utilizando la lógica intradía y no se trasladan al día siguiente.
-
Las posiciones se cierran antes del final del día para limitar el riesgo de swap (costo de mantenimiento).
Este enfoque apunta a un proceso disciplinado y controlado.
Condiciones del mercado y filtros
En la contabilidad de señales se utilizan activamente diversos mecanismos de protección que monitorean la calidad del mercado:
-
Evite abrir operaciones en condiciones de spreads excesivamente altos.
-
No se deben crear nuevos puestos fuera de los intervalos de tiempo especificados.
-
Adoptar un comportamiento protector en condiciones de mercado inusuales.
Estos filtros ayudan a prevenir riesgos innecesarios.
Enfoque esperado del usuario
Esta señal es adecuada para los usuarios que desean observar los principios de funcionamiento de Callous EA y examinar las respuestas del sistema a las condiciones del mercado.
Los resultados de la señal se basan en el rendimiento pasado y no garantizan resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que consideren su propia tolerancia al riesgo y las condiciones de su cuenta antes de copiar la señal.
Este enfoque contribuye a una evaluación más precisa y realista del rendimiento de la señal.
Para informar
Esta cuenta de señalización es parte del proceso de desarrollo y monitoreo de Callous EA .
El objetivo es compartir de forma transparente el comportamiento del sistema en condiciones contables reales.
Divulgación de riesgos
Las transacciones en los mercados financieros conllevan un alto riesgo y pueden resultar en la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Esta señal no constituye asesoramiento de inversión.
