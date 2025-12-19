Callous EA – Señal en vivo USDJPY, XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba), GBPJPY (prueba)

Esta cuenta de señal fue creada para proporcionar una descripción general transparente y rastreable del comportamiento comercial de Callous EA en condiciones reales de mercado.

La señal es solo para fines informativos y de monitoreo. No ofrece garantía de ganancia ni rendimiento.





Estructura del proceso

Esta cuenta de señal se utiliza para operar en los siguientes pares de divisas: USDJPY , XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba) y GBPJPY (prueba).

Al centrarse en un número limitado de instrumentos se pretende permitir un análisis más claro del comportamiento del mercado y una gestión controlada del riesgo.

Las transacciones se abren y gestionan automáticamente dentro del marco de un conjunto de reglas predefinidas.





Gestión de riesgos y posiciones

Los principios básicos aplicados en el cálculo de señales son los siguientes:

Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss.

Al mismo tiempo, sólo puede haber una posición abierta para la misma estrategia.

Las transacciones se ejecutan utilizando la lógica intradía y no se trasladan al día siguiente.

Las posiciones se cierran antes del final del día para limitar el riesgo de swap (costo de mantenimiento).

Este enfoque apunta a un proceso disciplinado y controlado.





Condiciones del mercado y filtros

En la contabilidad de señales se utilizan activamente diversos mecanismos de protección que monitorean la calidad del mercado:

Evite abrir operaciones en condiciones de spreads excesivamente altos.

No se deben crear nuevos puestos fuera de los intervalos de tiempo especificados.

Adoptar un comportamiento protector en condiciones de mercado inusuales.

Estos filtros ayudan a prevenir riesgos innecesarios.





Enfoque esperado del usuario

Esta señal es adecuada para los usuarios que desean observar los principios de funcionamiento de Callous EA y examinar las respuestas del sistema a las condiciones del mercado.

Los resultados de la señal se basan en el rendimiento pasado y no garantizan resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que consideren su propia tolerancia al riesgo y las condiciones de su cuenta antes de copiar la señal.

Este enfoque contribuye a una evaluación más precisa y realista del rendimiento de la señal.







Para informar

Esta cuenta de señalización es parte del proceso de desarrollo y monitoreo de Callous EA .

El objetivo es compartir de forma transparente el comportamiento del sistema en condiciones contables reales.





Divulgación de riesgos

Las transacciones en los mercados financieros conllevan un alto riesgo y pueden resultar en la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Esta señal no constituye asesoramiento de inversión.





