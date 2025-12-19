SeñalesSecciones
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
13 (35.13%)
Transacciones Irrentables:
24 (64.86%)
Mejor transacción:
31.29 USD
Peor transacción:
-6.87 USD
Beneficio Bruto:
74.82 USD (3 173 pips)
Pérdidas Brutas:
-40.09 USD (2 085 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (45.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.59 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
5.50%
Carga máxima del depósito:
4.40%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.25
Transacciones Largas:
21 (56.76%)
Transacciones Cortas:
16 (43.24%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
5.76 USD
Pérdidas medias:
-1.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-17.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.03 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.47%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.51 USD
Máxima:
27.70 USD (2.64%)
Reducción relativa:
De balance:
2.64% (27.70 USD)
De fondos:
0.54% (5.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYb 27
EURUSDb 7
XAUUSDb 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYb 31
EURUSDb -2
XAUUSDb 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYb 670
EURUSDb -168
XAUUSDb 594
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.29 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +45.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Callous EA  Señal en vivo USDJPY, XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba), GBPJPY (prueba)

Esta cuenta de señal fue creada para proporcionar una descripción general transparente y rastreable del comportamiento comercial de Callous EA en condiciones reales de mercado.

La señal es solo para fines informativos y de monitoreo. No ofrece garantía de ganancia ni rendimiento.


Estructura del proceso

Esta cuenta de señal se utiliza para operar en los siguientes pares de divisas: USDJPY , XAUUSD (prueba), EURUSD (prueba) y GBPJPY (prueba).

Al centrarse en un número limitado de instrumentos se pretende permitir un análisis más claro del comportamiento del mercado y una gestión controlada del riesgo.

Las transacciones se abren y gestionan automáticamente dentro del marco de un conjunto de reglas predefinidas.


Gestión de riesgos y posiciones

Los principios básicos aplicados en el cálculo de señales son los siguientes:

  • Todas las operaciones están protegidas con Stop Loss.

  • Al mismo tiempo, sólo puede haber una posición abierta para la misma estrategia.

  • Las transacciones se ejecutan utilizando la lógica intradía y no se trasladan al día siguiente.

  • Las posiciones se cierran antes del final del día para limitar el riesgo de swap (costo de mantenimiento).

Este enfoque apunta a un proceso disciplinado y controlado.


Condiciones del mercado y filtros

En la contabilidad de señales se utilizan activamente diversos mecanismos de protección que monitorean la calidad del mercado:

  • Evite abrir operaciones en condiciones de spreads excesivamente altos.

  • No se deben crear nuevos puestos fuera de los intervalos de tiempo especificados.

  • Adoptar un comportamiento protector en condiciones de mercado inusuales.

Estos filtros ayudan a prevenir riesgos innecesarios.


Enfoque esperado del usuario

Esta señal es adecuada para los usuarios que desean observar los principios de funcionamiento de Callous EA y examinar las respuestas del sistema a las condiciones del mercado.

Los resultados de la señal se basan en el rendimiento pasado y no garantizan resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que consideren su propia tolerancia al riesgo y las condiciones de su cuenta antes de copiar la señal.

Este enfoque contribuye a una evaluación más precisa y realista del rendimiento de la señal.


Para informar

Esta cuenta de señalización es parte del proceso de desarrollo y monitoreo de Callous EA .

El objetivo es compartir de forma transparente el comportamiento del sistema en condiciones contables reales.


Divulgación de riesgos

Las transacciones en los mercados financieros conllevan un alto riesgo y pueden resultar en la pérdida de parte o la totalidad de su capital. Esta señal no constituye asesoramiento de inversión.


No hay comentarios
