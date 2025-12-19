- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|27
|EURUSDb
|7
|XAUUSDb
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYb
|31
|EURUSDb
|-2
|XAUUSDb
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYb
|670
|EURUSDb
|-168
|XAUUSDb
|594
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Callous EA –ライブシグナルUSDJPY、 XAUUSD (テスト)、EURUSD(テスト)、GBPJPY(テスト)
このシグナル アカウントは、実際の市場状況下でのCallous EAの取引行動の透明性と追跡可能性の概要を提供するために作成されました。
この信号は情報提供および監視のみを目的としており、ゲインやパフォーマンスを保証するものではありません。
プロセス構造
このシグナル アカウントは、次の通貨ペアの取引に使用されます: USDJPY 、XAUUSD (テスト)、EURUSD (テスト)、GBPJPY (テスト)。
限られた数の金融商品に焦点を当てることで、市場行動をより明確に分析し、リスクを制御的に管理できるようになります。
トランザクションは、事前に定義された一連のルールの枠組み内で自動的に開始され、管理されます。
リスクとポジション管理
信号計算に適用される基本原則は次のとおりです。
-
すべての取引はストップロスで保護されています。
-
同時に、同じ戦略に対してオープンポジションは 1 つだけ存在できます。
-
取引は日中ロジックを使用して実行され、翌日に繰り越されることはありません。
-
スワップ（保管コスト）リスクを制限するために、ポジションは当日の終了前にクローズされます。
このアプローチは、規律正しく制御されたプロセスを目指しています。
市場の状況とフィルター
シグナル会計では、市場の品質を監視するさまざまな保護メカニズムが積極的に使用されています。
-
過度に高いスプレッド条件下での取引の開始は避けてください。
-
指定された時間間隔外では新しいポジションを作成しないでください。
-
異常な市場状況において保護的な行動をとる。
これらのフィルターは不必要なリスクを防ぐのに役立ちます。
予想されるユーザーアプローチ
このシグナルは、 Callous EAの動作原理を観察し、市場の状況に対するシステムの反応を調べたいユーザーに適しています。
シグナルの結果は過去のパフォーマンスに基づいており、将来の結果を保証するものではありません。シグナルをコピーする前に、ご自身のリスク許容度と口座状況をご確認ください。
このアプローチは、信号パフォーマンスのより正確で現実的な評価に貢献します。
通知する
このシグナリング アカウントは、 Callous EAの開発および監視プロセスの一部です。
実際の会計状況におけるシステムの動作を透明に共有することが目的です。
リスク開示
金融市場における取引には高いリスクが伴い、投資資金の一部または全部を失う可能性があります。このシグナルは投資アドバイスではありません。
