HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
13 (35.13%)
損失トレード:
24 (64.86%)
ベストトレード:
31.29 USD
最悪のトレード:
-6.87 USD
総利益:
74.82 USD (3 173 pips)
総損失:
-40.09 USD (2 085 pips)
最大連続の勝ち:
7 (45.59 USD)
最大連続利益:
45.59 USD (7)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
5.50%
最大入金額:
4.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
21 (56.76%)
短いトレード:
16 (43.24%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
5.76 USD
平均損失:
-1.67 USD
最大連続の負け:
10 (-17.03 USD)
最大連続損失:
-17.03 USD (10)
月間成長:
3.47%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.51 USD
最大の:
27.70 USD (2.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.64% (27.70 USD)
エクイティによる:
0.54% (5.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYb 27
EURUSDb 7
XAUUSDb 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYb 31
EURUSDb -2
XAUUSDb 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYb 670
EURUSDb -168
XAUUSDb 594
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.29 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +45.59 USD
最大連続損失: -17.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Callous EA ライブシグナルUSDJPY、 XAUUSD (テスト)、EURUSD(テスト)、GBPJPY(テスト)

このシグナル アカウントは、実際の市場状況下でのCallous EAの取引行動の透明性と追跡可能性の概要を提供するために作成されました。

この信号は情報提供および監視のみを目的としており、ゲインやパフォーマンスを保証するものではありません。


プロセス構造

このシグナル アカウントは、次の通貨ペアの取引に使用されます: USDJPY 、XAUUSD (テスト)、EURUSD (テスト)、GBPJPY (テスト)。

限られた数の金融商品に焦点を当てることで、市場行動をより明確に分析し、リスクを制御的に管理できるようになります。

トランザクションは、事前に定義された一連のルールの枠組み内で自動的に開始され、管理されます。


リスクとポジション管理

信号計算に適用される基本原則は次のとおりです。

  • すべての取引はストップロスで保護されています。

  • 同時に、同じ戦略に対してオープンポジションは 1 つだけ存在できます。

  • 取引は日中ロジックを使用して実行され、翌日に繰り越されることはありません。

  • スワップ（保管コスト）リスクを制限するために、ポジションは当日の終了前にクローズされます。

このアプローチは、規律正しく制御されたプロセスを目指しています。


市場の状況とフィルター

シグナル会計では、市場の品質を監視するさまざまな保護メカニズムが積極的に使用されています。

  • 過度に高いスプレッド条件下での取引の開始は避けてください。

  • 指定された時間間隔外では新しいポジションを作成しないでください。

  • 異常な市場状況において保護的な行動をとる。

これらのフィルターは不必要なリスクを防ぐのに役立ちます。


予想されるユーザーアプローチ

このシグナルは、 Callous EAの動作原理を観察し、市場の状況に対するシステムの反応を調べたいユーザーに適しています。

シグナルの結果は過去のパフォーマンスに基づいており、将来の結果を保証するものではありません。シグナルをコピーする前に、ご自身のリスク許容度と口座状況をご確認ください。

このアプローチは、信号パフォーマンスのより正確で現実的な評価に貢献します。


通知する

このシグナリング アカウントは、 Callous EAの開発および監視プロセスの一部です。

実際の会計状況におけるシステムの動作を透明に共有することが目的です。


リスク開示

金融市場における取引には高いリスクが伴い、投資資金の一部または全部を失う可能性があります。このシグナルは投資アドバイスではありません。


レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
