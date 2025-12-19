- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|27
|EURUSDb
|7
|XAUUSDb
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYb
|31
|EURUSDb
|-2
|XAUUSDb
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYb
|670
|EURUSDb
|-168
|XAUUSDb
|594
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Callous EA – Sinal ao vivo USDJPY, XAUUSD (teste), EURUSD (teste), GBPJPY (teste)
Esta conta de sinais foi criada para fornecer uma visão geral transparente e rastreável do comportamento de negociação do Callous EA em condições reais de mercado.
O sinal destina-se apenas a fins informativos e de monitorização. Não oferece qualquer garantia de ganho ou desempenho.
Estrutura do Processo
Esta conta de sinais é usada para negociar os seguintes pares de moedas: USDJPY , XAUUSD (em teste), EURUSD (em teste) e GBPJPY (em teste).
Ao focar em um número limitado de instrumentos, o objetivo é permitir uma análise mais clara do comportamento do mercado e uma gestão controlada do risco.
As transações são abertas e gerenciadas automaticamente dentro da estrutura de um conjunto predefinido de regras.
Gestão de Riscos e Posições
Os princípios básicos aplicados no cálculo de sinais são os seguintes:
-
Todas as operações são protegidas com Stop Loss.
-
Ao mesmo tempo, só pode haver uma posição aberta para a mesma estratégia.
-
As transações são executadas usando lógica intradia e não são transferidas para o dia seguinte.
-
As posições são encerradas antes do final do dia para limitar o risco de swap (custo de carregamento).
Essa abordagem visa um processo disciplinado e controlado.
Condições de mercado e filtros
Na contabilidade de sinais, diversos mecanismos de proteção que monitoram a qualidade do mercado são utilizados ativamente:
-
Evite abrir negociações em condições de spread excessivamente altos.
-
Não devem ser criadas novas vagas fora dos intervalos de tempo especificados.
-
Adotar comportamentos de proteção em condições de mercado atípicas.
Esses filtros ajudam a prevenir riscos desnecessários.
Abordagem esperada do usuário
Este sinal é adequado para usuários que desejam observar os princípios de funcionamento do Callous EA e examinar as respostas do sistema às condições de mercado.
Os resultados dos sinais são baseados no desempenho passado e não garantem resultados futuros. Recomenda-se que os usuários considerem sua própria tolerância ao risco e as condições de suas contas antes de copiar o sinal.
Essa abordagem contribui para uma avaliação mais precisa e realista do desempenho do sinal.
Para informar
Esta conta de sinalização faz parte do processo de desenvolvimento e monitoramento da Callous EA .
O objetivo é compartilhar de forma transparente o comportamento do sistema em condições contábeis reais.
Divulgação de riscos
Transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do seu capital. Este sinal não constitui aconselhamento de investimento.
