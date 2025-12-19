SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CALLOUS EA mid risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA mid risk

HUSEYIN CETINEL
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 3%
HFMarketsSV-Live Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
13 (35.13%)
Negociações com perda:
24 (64.86%)
Melhor negociação:
31.29 USD
Pior negociação:
-6.87 USD
Lucro bruto:
74.82 USD (3 173 pips)
Perda bruta:
-40.09 USD (2 085 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (45.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.59 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
5.50%
Depósito máximo carregado:
4.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
21 (56.76%)
Negociações curtas:
16 (43.24%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-1.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-17.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.03 USD (10)
Crescimento mensal:
3.47%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.51 USD
Máximo:
27.70 USD (2.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.64% (27.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.54% (5.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYb 27
EURUSDb 7
XAUUSDb 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYb 31
EURUSDb -2
XAUUSDb 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYb 670
EURUSDb -168
XAUUSDb 594
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.29 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +45.59 USD
Máxima perda consecutiva: -17.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Callous EA  Sinal ao vivo USDJPY, XAUUSD (teste), EURUSD (teste), GBPJPY (teste)

Esta conta de sinais foi criada para fornecer uma visão geral transparente e rastreável do comportamento de negociação do Callous EA em condições reais de mercado.

O sinal destina-se apenas a fins informativos e de monitorização. Não oferece qualquer garantia de ganho ou desempenho.


Estrutura do Processo

Esta conta de sinais é usada para negociar os seguintes pares de moedas: USDJPY , XAUUSD (em teste), EURUSD (em teste) e GBPJPY (em teste).

Ao focar em um número limitado de instrumentos, o objetivo é permitir uma análise mais clara do comportamento do mercado e uma gestão controlada do risco.

As transações são abertas e gerenciadas automaticamente dentro da estrutura de um conjunto predefinido de regras.


Gestão de Riscos e Posições

Os princípios básicos aplicados no cálculo de sinais são os seguintes:

  • Todas as operações são protegidas com Stop Loss.

  • Ao mesmo tempo, só pode haver uma posição aberta para a mesma estratégia.

  • As transações são executadas usando lógica intradia e não são transferidas para o dia seguinte.

  • As posições são encerradas antes do final do dia para limitar o risco de swap (custo de carregamento).

Essa abordagem visa um processo disciplinado e controlado.


Condições de mercado e filtros

Na contabilidade de sinais, diversos mecanismos de proteção que monitoram a qualidade do mercado são utilizados ativamente:

  • Evite abrir negociações em condições de spread excessivamente altos.

  • Não devem ser criadas novas vagas fora dos intervalos de tempo especificados.

  • Adotar comportamentos de proteção em condições de mercado atípicas.

Esses filtros ajudam a prevenir riscos desnecessários.


Abordagem esperada do usuário

Este sinal é adequado para usuários que desejam observar os princípios de funcionamento do Callous EA e examinar as respostas do sistema às condições de mercado.

Os resultados dos sinais são baseados no desempenho passado e não garantem resultados futuros. Recomenda-se que os usuários considerem sua própria tolerância ao risco e as condições de suas contas antes de copiar o sinal.

Essa abordagem contribui para uma avaliação mais precisa e realista do desempenho do sinal.


Para informar

Esta conta de sinalização faz parte do processo de desenvolvimento e monitoramento da Callous EA .

O objetivo é compartilhar de forma transparente o comportamento do sistema em condições contábeis reais.


Divulgação de riscos

Transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do seu capital. Este sinal não constitui aconselhamento de investimento.


Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
