Callous EA – Sinal ao vivo USDJPY, XAUUSD (teste), EURUSD (teste), GBPJPY (teste)

Esta conta de sinais foi criada para fornecer uma visão geral transparente e rastreável do comportamento de negociação do Callous EA em condições reais de mercado.

O sinal destina-se apenas a fins informativos e de monitorização. Não oferece qualquer garantia de ganho ou desempenho.





Estrutura do Processo

Esta conta de sinais é usada para negociar os seguintes pares de moedas: USDJPY , XAUUSD (em teste), EURUSD (em teste) e GBPJPY (em teste).

Ao focar em um número limitado de instrumentos, o objetivo é permitir uma análise mais clara do comportamento do mercado e uma gestão controlada do risco.

As transações são abertas e gerenciadas automaticamente dentro da estrutura de um conjunto predefinido de regras.





Gestão de Riscos e Posições

Os princípios básicos aplicados no cálculo de sinais são os seguintes:

Todas as operações são protegidas com Stop Loss.

Ao mesmo tempo, só pode haver uma posição aberta para a mesma estratégia.

As transações são executadas usando lógica intradia e não são transferidas para o dia seguinte.

As posições são encerradas antes do final do dia para limitar o risco de swap (custo de carregamento).

Essa abordagem visa um processo disciplinado e controlado.





Condições de mercado e filtros

Na contabilidade de sinais, diversos mecanismos de proteção que monitoram a qualidade do mercado são utilizados ativamente:

Evite abrir negociações em condições de spread excessivamente altos.

Não devem ser criadas novas vagas fora dos intervalos de tempo especificados.

Adotar comportamentos de proteção em condições de mercado atípicas.

Esses filtros ajudam a prevenir riscos desnecessários.





Abordagem esperada do usuário

Este sinal é adequado para usuários que desejam observar os princípios de funcionamento do Callous EA e examinar as respostas do sistema às condições de mercado.

Os resultados dos sinais são baseados no desempenho passado e não garantem resultados futuros. Recomenda-se que os usuários considerem sua própria tolerância ao risco e as condições de suas contas antes de copiar o sinal.

Essa abordagem contribui para uma avaliação mais precisa e realista do desempenho do sinal.







Para informar

Esta conta de sinalização faz parte do processo de desenvolvimento e monitoramento da Callous EA .

O objetivo é compartilhar de forma transparente o comportamento do sistema em condições contábeis reais.





Divulgação de riscos

Transações nos mercados financeiros envolvem alto risco e podem resultar na perda total ou parcial do seu capital. Este sinal não constitui aconselhamento de investimento.





