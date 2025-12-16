- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
3.61 USD
最差交易:
-2.03 USD
毛利:
18.60 USD (2 197 pips)
毛利亏损:
-2.83 USD (220 pips)
最大连续赢利:
14 (11.40 USD)
最大连续盈利:
11.40 USD (14)
夏普比率:
0.90
交易活动:
5.11%
最大入金加载:
8.61%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
18 小时
采收率:
7.77
长期交易:
7 (35.00%)
短期交易:
13 (65.00%)
利润因子:
6.57
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
0.98 USD
平均损失:
-2.83 USD
最大连续失误:
1 (-2.03 USD)
最大连续亏损:
-2.03 USD (1)
每月增长:
20.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
2.03 USD (3.34%)
相对跌幅:
结余:
3.40% (2.07 USD)
净值:
10.40% (6.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|EURJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|11
|EURJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|807
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.61 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.40 USD
最大连续亏损: -2.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
没有评论
