- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.40 USD (1 387 pips)
Perdita lorda:
-0.64 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (11.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.40 USD (14)
Indice di Sharpe:
2.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.61%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
134.50
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
17.81
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.08 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.40% (6.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|EURJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|EURJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|808
|EURJPY
|578
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
TickmillUK-Live
|0.81 × 31
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
0%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
14
100%
100%
17.81
0.81
USD
USD
10%
1:500