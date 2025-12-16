SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / StingRay
Michal Karpisiewicz

StingRay

Michal Karpisiewicz
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.40 USD (1 387 pips)
Perdita lorda:
-0.64 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (11.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.40 USD (14)
Indice di Sharpe:
2.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.61%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
134.50
Long Trade:
4 (28.57%)
Short Trade:
10 (71.43%)
Fattore di profitto:
17.81
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.08 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.40% (6.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
EURJPY 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
EURJPY 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 808
EURJPY 578
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1570
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.62 × 13
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Coinexx-Live
0.79 × 120
TickmillUK-Live
0.81 × 31
Tradeview-Live
0.82 × 11
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.97 × 414
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 2
Axiory-Live
1.00 × 1
60 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
StingRay
39USD al mese
0%
0
0
USD
61
USD
3
100%
14
100%
100%
17.81
0.81
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.