- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
19 (95.00%)
損失トレード:
1 (5.00%)
ベストトレード:
3.61 USD
最悪のトレード:
-2.03 USD
総利益:
18.60 USD (2 197 pips)
総損失:
-2.83 USD (220 pips)
最大連続の勝ち:
14 (11.40 USD)
最大連続利益:
11.40 USD (14)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
5.11%
最大入金額:
8.61%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
7.77
長いトレード:
7 (35.00%)
短いトレード:
13 (65.00%)
プロフィットファクター:
6.57
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
0.98 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
1 (-2.03 USD)
最大連続損失:
-2.03 USD (1)
月間成長:
20.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
2.03 USD (3.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.40% (2.07 USD)
エクイティによる:
10.40% (6.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|EURJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|11
|EURJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|807
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.61 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.40 USD
最大連続損失: -2.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
62 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
32%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
6
100%
20
95%
5%
6.57
0.79
USD
USD
10%
1:500