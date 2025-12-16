Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 VantageInternational-Live 3 0.29 × 7 ICMarketsEU-MT5-2 0.47 × 96 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 1570 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.50 × 4 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 FIBOGroup-MT5 Server 0.60 × 10 Exness-MT5Real8 0.62 × 13 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Coinexx-Live 0.79 × 120 TickmillUK-Live 0.81 × 31 Tradeview-Live 0.82 × 11 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.84 × 31 FusionMarkets-Live 0.97 × 414 ICMarkets-MT5-2 1.00 × 2 Axiory-Live 1.00 × 1 60 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou