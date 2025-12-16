리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 itexsys-Platform 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.11 × 109 Exness-MT5Real11 0.25 × 4 VantageInternational-Live 3 0.29 × 7 ICMarketsEU-MT5-2 0.47 × 96 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 1570 ICMarketsEU-MT5-5 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 FIBOGroup-MT5 Server 0.60 × 10 Exness-MT5Real8 0.62 × 13 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 ICMarketsEU-MT5-4 0.67 × 3 Coinexx-Live 0.79 × 120 Tradeview-Live 0.82 × 11 Alpari-MT5 0.84 × 31 BlackBullMarkets-Live 0.84 × 31 FusionMarkets-Live 0.97 × 414 ICMarkets-MT5-2 1.00 × 2 Axiory-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real3 1.02 × 49 62 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오