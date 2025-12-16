SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / StingRay
Michal Karpisiewicz

StingRay

Michal Karpisiewicz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
19 (95.00%)
Verlusttrades:
1 (5.00%)
Bester Trade:
3.61 USD
Schlechtester Trade:
-2.03 USD
Bruttoprofit:
18.60 USD (2 197 pips)
Bruttoverlust:
-2.83 USD (220 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (11.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.40 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.90
Trading-Aktivität:
5.11%
Max deposit load:
8.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
7.77
Long-Positionen:
7 (35.00%)
Short-Positionen:
13 (65.00%)
Profit-Faktor:
6.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
2.03 USD (3.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.40% (2.07 USD)
Kapital:
10.40% (6.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 13
EURJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 11
EURJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.2K
EURJPY 807
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.61 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1570
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.62 × 13
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Coinexx-Live
0.79 × 120
Tradeview-Live
0.82 × 11
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.97 × 414
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 2
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
noch 62 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
