- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
18 (94.73%)
Убыточных трейдов:
1 (5.26%)
Лучший трейд:
3.61 USD
Худший трейд:
-2.03 USD
Общая прибыль:
17.98 USD (2 093 pips)
Общий убыток:
-2.79 USD (220 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (11.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.40 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
30.03%
Макс. загрузка депозита:
8.61%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
6 (31.58%)
Коротких трейдов:
13 (68.42%)
Профит фактор:
6.44
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-2.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.03 USD (1)
Прирост в месяц:
30.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
2.03 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (2.07 USD)
По эквити:
10.40% (6.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|EURJPY
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|11
|EURJPY
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|703
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.61 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.40 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
еще 60...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
3
100%
19
94%
30%
6.44
0.80
USD
USD
10%
1:500