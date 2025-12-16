СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / StingRay
Michal Karpisiewicz

StingRay

Michal Karpisiewicz
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 30%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
18 (94.73%)
Убыточных трейдов:
1 (5.26%)
Лучший трейд:
3.61 USD
Худший трейд:
-2.03 USD
Общая прибыль:
17.98 USD (2 093 pips)
Общий убыток:
-2.79 USD (220 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (11.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.40 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.90
Торговая активность:
30.03%
Макс. загрузка депозита:
8.61%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
6 (31.58%)
Коротких трейдов:
13 (68.42%)
Профит фактор:
6.44
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-2.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.03 USD (1)
Прирост в месяц:
30.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
2.03 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (2.07 USD)
По эквити:
10.40% (6.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 13
EURJPY 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 11
EURJPY 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.2K
EURJPY 703
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.61 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.40 USD
Макс. убыток в серии: -2.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1570
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.62 × 13
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.75 × 4
Coinexx-Live
0.79 × 120
Tradeview-Live
0.82 × 11
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.97 × 414
Axiory-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 2
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
еще 60...
Нет отзывов
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
