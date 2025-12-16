SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / StingRay
Michal Karpisiewicz

StingRay

Michal Karpisiewicz
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
19 (95.00%)
Negociações com perda:
1 (5.00%)
Melhor negociação:
3.61 USD
Pior negociação:
-2.03 USD
Lucro bruto:
18.60 USD (2 197 pips)
Perda bruta:
-2.83 USD (220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (11.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.40 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
5.11%
Depósito máximo carregado:
8.61%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
7.77
Negociações longas:
7 (35.00%)
Negociações curtas:
13 (65.00%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
0.98 USD
Perda média:
-2.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.03 USD (1)
Crescimento mensal:
20.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
2.03 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.40% (2.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.40% (6.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 13
EURJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 11
EURJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.2K
EURJPY 807
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.61 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.40 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1570
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.62 × 13
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Coinexx-Live
0.79 × 120
Tradeview-Live
0.82 × 11
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.97 × 414
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 2
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
62 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.07 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
StingRay
39 USD por mês
32%
0
0
USD
66
USD
6
100%
20
95%
5%
6.57
0.79
USD
10%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.