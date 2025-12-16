- Crescimento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
19 (95.00%)
Negociações com perda:
1 (5.00%)
Melhor negociação:
3.61 USD
Pior negociação:
-2.03 USD
Lucro bruto:
18.60 USD (2 197 pips)
Perda bruta:
-2.83 USD (220 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (11.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.40 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
5.11%
Depósito máximo carregado:
8.61%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
7.77
Negociações longas:
7 (35.00%)
Negociações curtas:
13 (65.00%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
0.98 USD
Perda média:
-2.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.03 USD (1)
Crescimento mensal:
20.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
2.03 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.40% (2.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.40% (6.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|EURJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|11
|EURJPY
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|807
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.61 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.40 USD
Máxima perda consecutiva: -2.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
62 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
