- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.53 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.40 USD (1 387 pips)
Brüt zarar:
-0.64 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (11.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.40 USD (14)
Sharpe oranı:
2.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.61%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
134.50
Alış işlemleri:
4 (28.57%)
Satış işlemleri:
10 (71.43%)
Kâr faktörü:
17.81
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
0.81 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
0.08 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.40% (6.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|EURJPY
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|EURJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|808
|EURJPY
|578
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.53 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 96
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1570
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 13
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
TickmillUK-Live
|0.81 × 31
|
Tradeview-Live
|0.82 × 11
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.84 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.97 × 414
|
ICMarkets-MT5-2
|1.00 × 2
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
0%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
14
100%
100%
17.81
0.81
USD
USD
10%
1:500