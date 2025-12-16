SeñalesSecciones
Michal Karpisiewicz

StingRay

Michal Karpisiewicz
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
19 (95.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.00%)
Mejor transacción:
3.61 USD
Peor transacción:
-2.03 USD
Beneficio Bruto:
18.60 USD (2 197 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.83 USD (220 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (11.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.40 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.90
Actividad comercial:
5.11%
Carga máxima del depósito:
8.61%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
7.77
Transacciones Largas:
7 (35.00%)
Transacciones Cortas:
13 (65.00%)
Factor de Beneficio:
6.57
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
0.98 USD
Pérdidas medias:
-2.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-2.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.03 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
2.03 USD (3.34%)
Reducción relativa:
De balance:
3.40% (2.07 USD)
De fondos:
10.40% (6.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 13
EURJPY 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 11
EURJPY 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.2K
EURJPY 807
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.61 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 96
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1570
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.62 × 13
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Coinexx-Live
0.79 × 120
Tradeview-Live
0.82 × 11
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.97 × 414
ICMarkets-MT5-2
1.00 × 2
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
otros 62...
No hay comentarios
2026.01.07 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
