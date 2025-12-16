- 成长
交易:
284
盈利交易:
231 (81.33%)
亏损交易:
53 (18.66%)
最好交易:
1 501.08 CAD
最差交易:
-1 367.31 CAD
毛利:
25 913.64 CAD (144 290 pips)
毛利亏损:
-7 779.58 CAD (44 633 pips)
最大连续赢利:
33 (5 822.64 CAD)
最大连续盈利:
5 822.64 CAD (33)
夏普比率:
0.15
交易活动:
61.43%
最大入金加载:
124.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
18 小时
采收率:
10.94
长期交易:
147 (51.76%)
短期交易:
137 (48.24%)
利润因子:
3.33
预期回报:
63.85 CAD
平均利润:
112.18 CAD
平均损失:
-146.78 CAD
最大连续失误:
4 (-289.79 CAD)
最大连续亏损:
-1 367.31 CAD (1)
每月增长:
165.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
163.87 CAD
最大值:
1 657.68 CAD (83.14%)
相对跌幅:
结余:
25.60% (972.30 CAD)
净值:
36.25% (5 581.48 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|208
|USDCHF
|27
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|#BEYONDMEAT
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|13K
|USDCHF
|56
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|#BEYONDMEAT
|4
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|94K
|USDCHF
|764
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|#BEYONDMEAT
|6
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 501.08 CAD
最差交易: -1 367 CAD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5 822.64 CAD
最大连续亏损: -289.79 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
没有评论
