Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 232%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
284
盈利交易:
231 (81.33%)
亏损交易:
53 (18.66%)
最好交易:
1 501.08 CAD
最差交易:
-1 367.31 CAD
毛利:
25 913.64 CAD (144 290 pips)
毛利亏损:
-7 779.58 CAD (44 633 pips)
最大连续赢利:
33 (5 822.64 CAD)
最大连续盈利:
5 822.64 CAD (33)
夏普比率:
0.15
交易活动:
61.43%
最大入金加载:
124.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
18 小时
采收率:
10.94
长期交易:
147 (51.76%)
短期交易:
137 (48.24%)
利润因子:
3.33
预期回报:
63.85 CAD
平均利润:
112.18 CAD
平均损失:
-146.78 CAD
最大连续失误:
4 (-289.79 CAD)
最大连续亏损:
-1 367.31 CAD (1)
每月增长:
165.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
163.87 CAD
最大值:
1 657.68 CAD (83.14%)
相对跌幅:
结余:
25.60% (972.30 CAD)
净值:
36.25% (5 581.48 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 208
USDCHF 27
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
#BEYONDMEAT 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 13K
USDCHF 56
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
#BEYONDMEAT 4
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 94K
USDCHF 764
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
#BEYONDMEAT 6
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 501.08 CAD
最差交易: -1 367 CAD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5 822.64 CAD
最大连续亏损: -289.79 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
没有评论
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
