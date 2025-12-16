SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Agro Play SFJ
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 198%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
331
Gewinntrades:
270 (81.57%)
Verlusttrades:
61 (18.43%)
Bester Trade:
1 501.08 CAD
Schlechtester Trade:
-1 367.31 CAD
Bruttoprofit:
27 488.22 CAD (155 137 pips)
Bruttoverlust:
-12 415.22 CAD (77 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (3 670.41 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 822.64 CAD (33)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
65.37%
Max deposit load:
127.37%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
99
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.32
Long-Positionen:
171 (51.66%)
Short-Positionen:
160 (48.34%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
45.54 CAD
Durchschnittlicher Profit:
101.81 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.53 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 536.86 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 536.86 CAD (5)
Wachstum pro Monat :
157.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
163.87 CAD
Maximaler:
4 536.86 CAD (22.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.60% (972.30 CAD)
Kapital:
36.25% (5 581.48 CAD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 250
USDCHF 28
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
EURUSD 4
#BEYONDMEAT 3
CrudeOIL 3
USDJPY 2
CADJPY 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 11K
USDCHF 33
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
EURUSD -9
#BEYONDMEAT -49
CrudeOIL 348
USDJPY -490
CADJPY 0
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 71K
USDCHF 650
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
EURUSD 95
#BEYONDMEAT -12
CrudeOIL 60
USDJPY -839
CADJPY 19
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 501.08 CAD
Schlechtester Trade: -1 367 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 670.41 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 536.86 CAD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Keine Bewertungen
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Agro Play SFJ
30 USD pro Monat
198%
0
0
USD
27K
CAD
13
0%
331
81%
65%
2.21
45.54
CAD
36%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.