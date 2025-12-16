- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
331
Gewinntrades:
270 (81.57%)
Verlusttrades:
61 (18.43%)
Bester Trade:
1 501.08 CAD
Schlechtester Trade:
-1 367.31 CAD
Bruttoprofit:
27 488.22 CAD (155 137 pips)
Bruttoverlust:
-12 415.22 CAD (77 895 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (3 670.41 CAD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 822.64 CAD (33)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
65.37%
Max deposit load:
127.37%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
99
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.32
Long-Positionen:
171 (51.66%)
Short-Positionen:
160 (48.34%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
45.54 CAD
Durchschnittlicher Profit:
101.81 CAD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.53 CAD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 536.86 CAD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 536.86 CAD (5)
Wachstum pro Monat :
157.28%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
163.87 CAD
Maximaler:
4 536.86 CAD (22.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.60% (972.30 CAD)
Kapital:
36.25% (5 581.48 CAD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|250
|USDCHF
|28
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|EURUSD
|4
|#BEYONDMEAT
|3
|CrudeOIL
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|11K
|USDCHF
|33
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|EURUSD
|-9
|#BEYONDMEAT
|-49
|CrudeOIL
|348
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|71K
|USDCHF
|650
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|EURUSD
|95
|#BEYONDMEAT
|-12
|CrudeOIL
|60
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 501.08 CAD
Schlechtester Trade: -1 367 CAD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 670.41 CAD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 536.86 CAD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
198%
0
0
USD
USD
27K
CAD
CAD
13
0%
331
81%
65%
2.21
45.54
CAD
CAD
36%
1:400