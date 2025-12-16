SinaisSeções
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 244%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
311
Negociações com lucro:
256 (82.31%)
Negociações com perda:
55 (17.68%)
Melhor negociação:
1 501.08 CAD
Pior negociação:
-1 367.31 CAD
Lucro bruto:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
Perda bruta:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (3 670.41 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
64.30%
Depósito máximo carregado:
124.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
11.52
Negociações longas:
157 (50.48%)
Negociações curtas:
154 (49.52%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
61.43 CAD
Lucro médio:
105.28 CAD
Perda média:
-142.70 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-289.79 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-1 367.31 CAD (1)
Crescimento mensal:
173.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
163.87 CAD
Máximo:
1 657.68 CAD (83.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.60% (972.30 CAD)
Pelo Capital Líquido:
36.25% (5 581.48 CAD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 233
USDCHF 27
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
#BEYONDMEAT 3
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 14K
USDCHF 56
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -49
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 100K
USDCHF 764
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -12
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 501.08 CAD
Pior negociação: -1 367 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 670.41 CAD
Máxima perda consecutiva: -289.79 CAD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Sem comentários
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
