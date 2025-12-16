- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
311
Negociações com lucro:
256 (82.31%)
Negociações com perda:
55 (17.68%)
Melhor negociação:
1 501.08 CAD
Pior negociação:
-1 367.31 CAD
Lucro bruto:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
Perda bruta:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (3 670.41 CAD)
Máximo lucro consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
64.30%
Depósito máximo carregado:
124.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
11.52
Negociações longas:
157 (50.48%)
Negociações curtas:
154 (49.52%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
61.43 CAD
Lucro médio:
105.28 CAD
Perda média:
-142.70 CAD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-289.79 CAD)
Máxima perda consecutiva:
-1 367.31 CAD (1)
Crescimento mensal:
173.78%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
163.87 CAD
Máximo:
1 657.68 CAD (83.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.60% (972.30 CAD)
Pelo Capital Líquido:
36.25% (5 581.48 CAD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|233
|USDCHF
|27
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|#BEYONDMEAT
|3
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|14K
|USDCHF
|56
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-49
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|100K
|USDCHF
|764
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-12
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 501.08 CAD
Pior negociação: -1 367 CAD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3 670.41 CAD
Máxima perda consecutiva: -289.79 CAD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 1-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
244%
0
0
USD
USD
31K
CAD
CAD
13
0%
311
82%
64%
3.43
61.43
CAD
CAD
36%
1:400