İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
147 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (20.97%)
En iyi işlem:
1 501.08 CAD
En kötü işlem:
-1 367.31 CAD
Brüt kâr:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Brüt zarar:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (5 822.64 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
5 822.64 CAD (33)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
46.76%
Maks. mevduat yükü:
83.28%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
7.22
Alış işlemleri:
104 (55.91%)
Satış işlemleri:
82 (44.09%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
64.33 CAD
Ortalama kâr:
125.96 CAD
Ortalama zarar:
-167.97 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-289.79 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 367.31 CAD (1)
Aylık büyüme:
107.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
163.87 CAD
Maksimum:
1 657.68 CAD (83.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.60% (972.30 CAD)
Varlığa göre:
1.10% (242.67 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|130
|USDCHF
|27
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|#BEYONDMEAT
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|9.7K
|USDCHF
|56
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|#BEYONDMEAT
|4
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|61K
|USDCHF
|764
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|#BEYONDMEAT
|6
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 501.08 CAD
En kötü işlem: -1 367 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 822.64 CAD
Maksimum ardışık zarar: -289.79 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.28 × 299
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 16
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|2.06 × 18
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
ZeroMarkets-1
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.25 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
144%
0
0
USD
USD
23K
CAD
CAD
11
0%
186
79%
47%
2.82
64.33
CAD
CAD
26%
1:400