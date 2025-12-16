SinyallerBölümler
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 144%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
147 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (20.97%)
En iyi işlem:
1 501.08 CAD
En kötü işlem:
-1 367.31 CAD
Brüt kâr:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Brüt zarar:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (5 822.64 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
5 822.64 CAD (33)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
46.76%
Maks. mevduat yükü:
83.28%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
7.22
Alış işlemleri:
104 (55.91%)
Satış işlemleri:
82 (44.09%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
64.33 CAD
Ortalama kâr:
125.96 CAD
Ortalama zarar:
-167.97 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-289.79 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 367.31 CAD (1)
Aylık büyüme:
107.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
163.87 CAD
Maksimum:
1 657.68 CAD (83.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.60% (972.30 CAD)
Varlığa göre:
1.10% (242.67 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 130
USDCHF 27
NZDJPY 12
USDCAD 6
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
#BEYONDMEAT 1
USDMXN 1
US_500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 9.7K
USDCHF 56
NZDJPY -465
USDCAD 11
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
#BEYONDMEAT 4
USDMXN 2
US_500 103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 61K
USDCHF 764
NZDJPY -214
USDCAD 11
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
#BEYONDMEAT 6
USDMXN 38
US_500 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 259
ICMarketsSC-MT5-4
0.28 × 299
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 16
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real34
2.06 × 18
VantageInternational-Live
2.15 × 60
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
ZeroMarkets-1
2.94 × 16
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.25 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
İnceleme yok
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Agro Play SFJ
Ayda 30 USD
144%
0
0
USD
23K
CAD
11
0%
186
79%
47%
2.82
64.33
CAD
26%
1:400
