- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
147 (79.03%)
Loss Trade:
39 (20.97%)
Best Trade:
1 501.08 CAD
Worst Trade:
-1 367.31 CAD
Profitto lordo:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Perdita lorda:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (5 822.64 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
29.71%
Massimo carico di deposito:
71.17%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
7.22
Long Trade:
104 (55.91%)
Short Trade:
82 (44.09%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
64.33 CAD
Profitto medio:
125.96 CAD
Perdita media:
-167.97 CAD
Massime perdite consecutive:
4 (-289.79 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-1 367.31 CAD (1)
Crescita mensile:
107.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.87 CAD
Massimale:
1 657.68 CAD (83.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.60% (972.30 CAD)
Per equità:
1.10% (242.67 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|130
|USDCHF
|27
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|#BEYONDMEAT
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|9.7K
|USDCHF
|56
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|#BEYONDMEAT
|4
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|61K
|USDCHF
|764
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|#BEYONDMEAT
|6
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 501.08 CAD
Worst Trade: -1 367 CAD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 822.64 CAD
Massima perdita consecutiva: -289.79 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.28 × 299
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 16
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|2.06 × 18
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
ZeroMarkets-1
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.25 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
144%
0
0
USD
USD
23K
CAD
CAD
11
0%
186
79%
30%
2.82
64.33
CAD
CAD
26%
1:400