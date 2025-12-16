SegnaliSezioni
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 144%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
147 (79.03%)
Loss Trade:
39 (20.97%)
Best Trade:
1 501.08 CAD
Worst Trade:
-1 367.31 CAD
Profitto lordo:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Perdita lorda:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (5 822.64 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
29.71%
Massimo carico di deposito:
71.17%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
7.22
Long Trade:
104 (55.91%)
Short Trade:
82 (44.09%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
64.33 CAD
Profitto medio:
125.96 CAD
Perdita media:
-167.97 CAD
Massime perdite consecutive:
4 (-289.79 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-1 367.31 CAD (1)
Crescita mensile:
107.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.87 CAD
Massimale:
1 657.68 CAD (83.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.60% (972.30 CAD)
Per equità:
1.10% (242.67 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 130
USDCHF 27
NZDJPY 12
USDCAD 6
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
#BEYONDMEAT 1
USDMXN 1
US_500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 9.7K
USDCHF 56
NZDJPY -465
USDCAD 11
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
#BEYONDMEAT 4
USDMXN 2
US_500 103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 61K
USDCHF 764
NZDJPY -214
USDCAD 11
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
#BEYONDMEAT 6
USDMXN 38
US_500 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 501.08 CAD
Worst Trade: -1 367 CAD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 822.64 CAD
Massima perdita consecutiva: -289.79 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 259
ICMarketsSC-MT5-4
0.28 × 299
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 16
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real34
2.06 × 18
VantageInternational-Live
2.15 × 60
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
ZeroMarkets-1
2.94 × 16
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.25 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Non ci sono recensioni
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.