- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
311
Transacciones Rentables:
256 (82.31%)
Transacciones Irrentables:
55 (17.68%)
Mejor transacción:
1 501.08 CAD
Peor transacción:
-1 367.31 CAD
Beneficio Bruto:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (3 670.41 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
64.30%
Carga máxima del depósito:
124.02%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
11.52
Transacciones Largas:
157 (50.48%)
Transacciones Cortas:
154 (49.52%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
61.43 CAD
Beneficio medio:
105.28 CAD
Pérdidas medias:
-142.70 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-289.79 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 367.31 CAD (1)
Crecimiento al mes:
165.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
163.87 CAD
Máxima:
1 657.68 CAD (83.14%)
Reducción relativa:
De balance:
25.60% (972.30 CAD)
De fondos:
36.25% (5 581.48 CAD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|233
|USDCHF
|27
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|#BEYONDMEAT
|3
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|14K
|USDCHF
|56
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-49
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|100K
|USDCHF
|764
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-12
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 501.08 CAD
Peor transacción: -1 367 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 670.41 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.79 CAD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
244%
0
0
USD
USD
30K
CAD
CAD
13
0%
311
82%
64%
3.43
61.43
CAD
CAD
36%
1:400