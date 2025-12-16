SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Agro Play SFJ
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 244%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
311
Transacciones Rentables:
256 (82.31%)
Transacciones Irrentables:
55 (17.68%)
Mejor transacción:
1 501.08 CAD
Peor transacción:
-1 367.31 CAD
Beneficio Bruto:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (3 670.41 CAD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 822.64 CAD (33)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
64.30%
Carga máxima del depósito:
124.02%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
11.52
Transacciones Largas:
157 (50.48%)
Transacciones Cortas:
154 (49.52%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
61.43 CAD
Beneficio medio:
105.28 CAD
Pérdidas medias:
-142.70 CAD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-289.79 CAD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 367.31 CAD (1)
Crecimiento al mes:
165.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
163.87 CAD
Máxima:
1 657.68 CAD (83.14%)
Reducción relativa:
De balance:
25.60% (972.30 CAD)
De fondos:
36.25% (5 581.48 CAD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 233
USDCHF 27
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
#BEYONDMEAT 3
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 14K
USDCHF 56
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -49
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 100K
USDCHF 764
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -12
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 501.08 CAD
Peor transacción: -1 367 CAD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3 670.41 CAD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.79 CAD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 1-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
No hay comentarios
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Agro Play SFJ
30 USD al mes
244%
0
0
USD
30K
CAD
13
0%
311
82%
64%
3.43
61.43
CAD
36%
1:400
