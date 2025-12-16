- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
311
利益トレード:
256 (82.31%)
損失トレード:
55 (17.68%)
ベストトレード:
1 501.08 CAD
最悪のトレード:
-1 367.31 CAD
総利益:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
総損失:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
最大連続の勝ち:
34 (3 670.41 CAD)
最大連続利益:
5 822.64 CAD (33)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
64.30%
最大入金額:
124.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
11.52
長いトレード:
157 (50.48%)
短いトレード:
154 (49.52%)
プロフィットファクター:
3.43
期待されたペイオフ:
61.43 CAD
平均利益:
105.28 CAD
平均損失:
-142.70 CAD
最大連続の負け:
4 (-289.79 CAD)
最大連続損失:
-1 367.31 CAD (1)
月間成長:
173.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
163.87 CAD
最大の:
1 657.68 CAD (83.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.60% (972.30 CAD)
エクイティによる:
36.25% (5 581.48 CAD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|233
|USDCHF
|27
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|#BEYONDMEAT
|3
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|14K
|USDCHF
|56
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-49
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|100K
|USDCHF
|764
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|#BEYONDMEAT
|-12
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 501.08 CAD
最悪のトレード: -1 367 CAD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 670.41 CAD
最大連続損失: -289.79 CAD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
244%
0
0
USD
USD
31K
CAD
CAD
13
0%
311
82%
64%
3.43
61.43
CAD
CAD
36%
1:400