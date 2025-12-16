シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Agro Play SFJ
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 244%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
311
利益トレード:
256 (82.31%)
損失トレード:
55 (17.68%)
ベストトレード:
1 501.08 CAD
最悪のトレード:
-1 367.31 CAD
総利益:
26 952.62 CAD (151 227 pips)
総損失:
-7 848.50 CAD (44 651 pips)
最大連続の勝ち:
34 (3 670.41 CAD)
最大連続利益:
5 822.64 CAD (33)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
64.30%
最大入金額:
124.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
11.52
長いトレード:
157 (50.48%)
短いトレード:
154 (49.52%)
プロフィットファクター:
3.43
期待されたペイオフ:
61.43 CAD
平均利益:
105.28 CAD
平均損失:
-142.70 CAD
最大連続の負け:
4 (-289.79 CAD)
最大連続損失:
-1 367.31 CAD (1)
月間成長:
173.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
163.87 CAD
最大の:
1 657.68 CAD (83.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.60% (972.30 CAD)
エクイティによる:
36.25% (5 581.48 CAD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 233
USDCHF 27
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
#BEYONDMEAT 3
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 14K
USDCHF 56
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -49
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 100K
USDCHF 764
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
#BEYONDMEAT -12
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 501.08 CAD
最悪のトレード: -1 367 CAD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3 670.41 CAD
最大連続損失: -289.79 CAD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 1-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
レビューなし
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
