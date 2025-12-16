시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Agro Play SFJ
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
697
이익 거래:
440 (63.12%)
손실 거래:
257 (36.87%)
최고의 거래:
5 090.88 CAD
최악의 거래:
-1 367.31 CAD
총 수익:
45 279.57 CAD (239 713 pips)
총 손실:
-43 321.58 CAD (254 658 pips)
연속 최대 이익:
34 (3 670.41 CAD)
연속 최대 이익:
5 822.64 CAD (33)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
60.63%
최대 입금량:
127.37%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
104
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
342 (49.07%)
숏(주식차입매도):
355 (50.93%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.81 CAD
평균 이익:
102.91 CAD
평균 손실:
-168.57 CAD
연속 최대 손실:
34 (-2 510.45 CAD)
연속 최대 손실:
-6 723.63 CAD (8)
월별 성장률:
2.45%
연간 예측:
29.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
163.87 CAD
최대한의:
18 435.30 CAD (91.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.38% (18 435.30 CAD)
자본금별:
36.25% (5 581.48 CAD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 604
USDCHF 28
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
SILVER 10
USDCAD 7
EURUSD 4
CrudeOIL 4
#BEYONDMEAT 3
USDJPY 2
CADJPY 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 673
USDCHF 33
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
SILVER -34
USDCAD 13
EURUSD -9
CrudeOIL 315
#BEYONDMEAT -49
USDJPY -490
CADJPY 0
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD -20K
USDCHF 650
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
SILVER -629
USDCAD 37
EURUSD 95
CrudeOIL 30
#BEYONDMEAT -12
USDJPY -839
CADJPY 19
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 090.88 CAD
최악의 거래: -1 367 CAD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 670.41 CAD
연속 최대 손실: -2 510.45 CAD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 278
ICMarketsSC-MT5-4
0.27 × 351
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.59 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.17 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
리뷰 없음
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 22:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.04 23:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Agro Play SFJ
월별 30 USD
51%
0
0
USD
13K
CAD
15
0%
697
63%
61%
1.04
2.81
CAD
59%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.