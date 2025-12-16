리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 90 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 13 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 11 ICMarketsSC-MT5-2 0.11 × 278 ICMarketsSC-MT5-4 0.27 × 351 Ava-Real 1-MT5 0.57 × 1826 Pepperstone-MT5-Live01 0.59 × 17 Exness-MT5Real7 0.78 × 18 Exness-MT5Real31 1.04 × 24 Exness-MT5Real34 1.64 × 25 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 1 VantageInternational-Live 2.15 × 60 ZeroMarkets-1 2.73 × 22 MishovMarkets-Live 2.93 × 14 VantageInternational-Live 10 4.00 × 1 RoboForex-Pro 4.17 × 12 XMGlobal-MT5 2 7.00 × 1