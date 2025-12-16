- 자본
- 축소
트레이드:
697
이익 거래:
440 (63.12%)
손실 거래:
257 (36.87%)
최고의 거래:
5 090.88 CAD
최악의 거래:
-1 367.31 CAD
총 수익:
45 279.57 CAD (239 713 pips)
총 손실:
-43 321.58 CAD (254 658 pips)
연속 최대 이익:
34 (3 670.41 CAD)
연속 최대 이익:
5 822.64 CAD (33)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
60.63%
최대 입금량:
127.37%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
104
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
342 (49.07%)
숏(주식차입매도):
355 (50.93%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.81 CAD
평균 이익:
102.91 CAD
평균 손실:
-168.57 CAD
연속 최대 손실:
34 (-2 510.45 CAD)
연속 최대 손실:
-6 723.63 CAD (8)
월별 성장률:
2.45%
연간 예측:
29.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
163.87 CAD
최대한의:
18 435.30 CAD (91.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
59.38% (18 435.30 CAD)
자본금별:
36.25% (5 581.48 CAD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|604
|USDCHF
|28
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|SILVER
|10
|USDCAD
|7
|EURUSD
|4
|CrudeOIL
|4
|#BEYONDMEAT
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|673
|USDCHF
|33
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|SILVER
|-34
|USDCAD
|13
|EURUSD
|-9
|CrudeOIL
|315
|#BEYONDMEAT
|-49
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-20K
|USDCHF
|650
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|SILVER
|-629
|USDCAD
|37
|EURUSD
|95
|CrudeOIL
|30
|#BEYONDMEAT
|-12
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 090.88 CAD
최악의 거래: -1 367 CAD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +3 670.41 CAD
연속 최대 손실: -2 510.45 CAD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 1-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.11 × 278
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.27 × 351
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.59 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.17 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
51%
0
0
USD
USD
13K
CAD
CAD
15
0%
697
63%
61%
1.04
2.81
CAD
CAD
59%
1:400