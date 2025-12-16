СигналыРазделы
Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 217%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
276
Прибыльных трейдов:
223 (80.79%)
Убыточных трейдов:
53 (19.20%)
Лучший трейд:
1 501.08 CAD
Худший трейд:
-1 367.31 CAD
Общая прибыль:
24 555.11 CAD (134 354 pips)
Общий убыток:
-7 779.58 CAD (44 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (5 822.64 CAD)
Макс. прибыль в серии:
5 822.64 CAD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
54.38%
Макс. загрузка депозита:
124.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
10.12
Длинных трейдов:
147 (53.26%)
Коротких трейдов:
129 (46.74%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
60.78 CAD
Средняя прибыль:
110.11 CAD
Средний убыток:
-146.78 CAD
Макс. серия проигрышей:
4 (-289.79 CAD)
Макс. убыток в серии:
-1 367.31 CAD (1)
Прирост в месяц:
122.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
163.87 CAD
Максимальная:
1 657.68 CAD (83.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.60% (972.30 CAD)
По эквити:
36.25% (5 581.48 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 200
USDCHF 27
NATURAL_GAS 19
NZDJPY 12
USDCAD 6
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
#BEYONDMEAT 1
USDMXN 1
US_500 1
PLATINUM 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 12K
USDCHF 56
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -465
USDCAD 11
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
#BEYONDMEAT 4
USDMXN 2
US_500 103
PLATINUM 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 84K
USDCHF 764
NATURAL_GAS 1.4K
NZDJPY -214
USDCAD 11
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
#BEYONDMEAT 6
USDMXN 38
US_500 4.8K
PLATINUM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 501.08 CAD
Худший трейд: -1 367 CAD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 822.64 CAD
Макс. убыток в серии: -289.79 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 267
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 315
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 17
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
Exness-MT5Real34
1.64 × 25
VantageInternational-Live
2.15 × 60
ZeroMarkets-1
2.73 × 22
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
RoboForex-Pro
3.92 × 12
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Нет отзывов
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.