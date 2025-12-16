- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
276
Прибыльных трейдов:
223 (80.79%)
Убыточных трейдов:
53 (19.20%)
Лучший трейд:
1 501.08 CAD
Худший трейд:
-1 367.31 CAD
Общая прибыль:
24 555.11 CAD (134 354 pips)
Общий убыток:
-7 779.58 CAD (44 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (5 822.64 CAD)
Макс. прибыль в серии:
5 822.64 CAD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
54.38%
Макс. загрузка депозита:
124.02%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
10.12
Длинных трейдов:
147 (53.26%)
Коротких трейдов:
129 (46.74%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
60.78 CAD
Средняя прибыль:
110.11 CAD
Средний убыток:
-146.78 CAD
Макс. серия проигрышей:
4 (-289.79 CAD)
Макс. убыток в серии:
-1 367.31 CAD (1)
Прирост в месяц:
122.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
163.87 CAD
Максимальная:
1 657.68 CAD (83.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.60% (972.30 CAD)
По эквити:
36.25% (5 581.48 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|200
|USDCHF
|27
|NATURAL_GAS
|19
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|#BEYONDMEAT
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|PLATINUM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|12K
|USDCHF
|56
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|#BEYONDMEAT
|4
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|PLATINUM
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|84K
|USDCHF
|764
|NATURAL_GAS
|1.4K
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|#BEYONDMEAT
|6
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|PLATINUM
|16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 501.08 CAD
Худший трейд: -1 367 CAD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 822.64 CAD
Макс. убыток в серии: -289.79 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 1-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 267
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 315
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 17
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
Exness-MT5Real34
|1.64 × 25
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
ZeroMarkets-1
|2.73 × 22
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
RoboForex-Pro
|3.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
217%
0
0
USD
USD
22K
CAD
CAD
12
0%
276
80%
54%
3.15
60.78
CAD
CAD
36%
1:400