Sangeeth Francis James

Agro Play SFJ

Sangeeth Francis James
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 144%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
147 (79.03%)
Perte trades:
39 (20.97%)
Meilleure transaction:
1 501.08 CAD
Pire transaction:
-1 367.31 CAD
Bénéfice brut:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Perte brute:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (5 822.64 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 822.64 CAD (33)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
54.73%
Charge de dépôt maximale:
71.17%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
7.22
Longs trades:
104 (55.91%)
Courts trades:
82 (44.09%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
64.33 CAD
Bénéfice moyen:
125.96 CAD
Perte moyenne:
-167.97 CAD
Pertes consécutives maximales:
4 (-289.79 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 367.31 CAD (1)
Croissance mensuelle:
107.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
163.87 CAD
Maximal:
1 657.68 CAD (83.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.60% (972.30 CAD)
Par fonds propres:
1.10% (242.67 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 130
USDCHF 27
NZDJPY 12
USDCAD 6
CrudeOIL 3
EURUSD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
#BEYONDMEAT 1
USDMXN 1
US_500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 9.7K
USDCHF 56
NZDJPY -465
USDCAD 11
CrudeOIL 348
EURUSD -10
USDJPY -490
CADJPY 0
#BEYONDMEAT 4
USDMXN 2
US_500 103
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 61K
USDCHF 764
NZDJPY -214
USDCAD 11
CrudeOIL 60
EURUSD 81
USDJPY -839
CADJPY 19
#BEYONDMEAT 6
USDMXN 38
US_500 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 501.08 CAD
Pire transaction: -1 367 CAD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 822.64 CAD
Perte consécutive maximale: -289.79 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.12 × 259
ICMarketsSC-MT5-4
0.28 × 299
Ava-Real 1-MT5
0.57 × 1826
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 16
Exness-MT5Real7
0.78 × 18
Exness-MT5Real31
1.04 × 24
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real34
2.06 × 18
VantageInternational-Live
2.15 × 60
MishovMarkets-Live
2.93 × 14
ZeroMarkets-1
2.94 × 16
VantageInternational-Live 10
4.00 × 1
RoboForex-Pro
4.25 × 12
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
Aucun avis
2025.12.16 18:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 18:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
