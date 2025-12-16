- Croissance
Trades:
186
Bénéfice trades:
147 (79.03%)
Perte trades:
39 (20.97%)
Meilleure transaction:
1 501.08 CAD
Pire transaction:
-1 367.31 CAD
Bénéfice brut:
18 516.00 CAD (101 989 pips)
Perte brute:
-6 551.00 CAD (36 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (5 822.64 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 822.64 CAD (33)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
54.73%
Charge de dépôt maximale:
71.17%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
7.22
Longs trades:
104 (55.91%)
Courts trades:
82 (44.09%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
64.33 CAD
Bénéfice moyen:
125.96 CAD
Perte moyenne:
-167.97 CAD
Pertes consécutives maximales:
4 (-289.79 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 367.31 CAD (1)
Croissance mensuelle:
107.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
163.87 CAD
Maximal:
1 657.68 CAD (83.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.60% (972.30 CAD)
Par fonds propres:
1.10% (242.67 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|130
|USDCHF
|27
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|6
|CrudeOIL
|3
|EURUSD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|#BEYONDMEAT
|1
|USDMXN
|1
|US_500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|9.7K
|USDCHF
|56
|NZDJPY
|-465
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|348
|EURUSD
|-10
|USDJPY
|-490
|CADJPY
|0
|#BEYONDMEAT
|4
|USDMXN
|2
|US_500
|103
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|61K
|USDCHF
|764
|NZDJPY
|-214
|USDCAD
|11
|CrudeOIL
|60
|EURUSD
|81
|USDJPY
|-839
|CADJPY
|19
|#BEYONDMEAT
|6
|USDMXN
|38
|US_500
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 501.08 CAD
Pire transaction: -1 367 CAD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 822.64 CAD
Perte consécutive maximale: -289.79 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.12 × 259
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.28 × 299
|
Ava-Real 1-MT5
|0.57 × 1826
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 16
|
Exness-MT5Real7
|0.78 × 18
|
Exness-MT5Real31
|1.04 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real34
|2.06 × 18
|
VantageInternational-Live
|2.15 × 60
|
MishovMarkets-Live
|2.93 × 14
|
ZeroMarkets-1
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 10
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|4.25 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
RSI Snipping on Gold and other common currency pairs.
