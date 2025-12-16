Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 90 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 13 ICMarketsSC-MT5-2 0.12 × 259 ICMarketsSC-MT5-4 0.28 × 299 Ava-Real 1-MT5 0.57 × 1826 Pepperstone-MT5-Live01 0.63 × 16 Exness-MT5Real7 0.78 × 18 Exness-MT5Real31 1.04 × 24 BlackBullMarkets-Live 2.00 × 1 Exness-MT5Real34 2.06 × 18 VantageInternational-Live 2.15 × 60 MishovMarkets-Live 2.93 × 14 ZeroMarkets-1 2.94 × 16 VantageInternational-Live 10 4.00 × 1 RoboForex-Pro 4.25 × 12 XMGlobal-MT5 2 7.00 × 1