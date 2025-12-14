- 成长
交易:
215
盈利交易:
181 (84.18%)
亏损交易:
34 (15.81%)
最好交易:
431.29 USD
最差交易:
-154.28 USD
毛利:
3 598.90 USD (2 140 911 pips)
毛利亏损:
-1 084.39 USD (1 573 728 pips)
最大连续赢利:
30 (466.41 USD)
最大连续盈利:
902.64 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
22 小时
采收率:
11.51
长期交易:
155 (72.09%)
短期交易:
60 (27.91%)
利润因子:
3.32
预期回报:
11.70 USD
平均利润:
19.88 USD
平均损失:
-31.89 USD
最大连续失误:
5 (-216.86 USD)
最大连续亏损:
-216.86 USD (5)
每月增长:
30.61%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
51.34 USD
最大值:
218.51 USD (5.12%)
相对跌幅:
结余:
2.90% (59.53 USD)
净值:
26.92% (2 447.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|68
|AUDUSD
|29
|BTCUSD
|27
|EURUSD
|8
|XTIUSD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|794
|GBPUSD
|356
|AUDUSD
|411
|BTCUSD
|430
|EURUSD
|17
|XTIUSD
|504
|USDCAD
|7
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|6.4K
|AUDUSD
|723
|BTCUSD
|549K
|EURUSD
|438
|XTIUSD
|-82
|USDCAD
|211
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
最好交易: +431.29 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +466.41 USD
最大连续亏损: -216.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
97%
215
84%
100%
3.31
11.70
USD
USD
27%
1:500