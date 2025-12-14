信号部分
信号 / MetaTrader 5 / All Quantum
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
215
盈利交易:
181 (84.18%)
亏损交易:
34 (15.81%)
最好交易:
431.29 USD
最差交易:
-154.28 USD
毛利:
3 598.90 USD (2 140 911 pips)
毛利亏损:
-1 084.39 USD (1 573 728 pips)
最大连续赢利:
30 (466.41 USD)
最大连续盈利:
902.64 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.80%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
22 小时
采收率:
11.51
长期交易:
155 (72.09%)
短期交易:
60 (27.91%)
利润因子:
3.32
预期回报:
11.70 USD
平均利润:
19.88 USD
平均损失:
-31.89 USD
最大连续失误:
5 (-216.86 USD)
最大连续亏损:
-216.86 USD (5)
每月增长:
30.61%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
51.34 USD
最大值:
218.51 USD (5.12%)
相对跌幅:
结余:
2.90% (59.53 USD)
净值:
26.92% (2 447.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 71
GBPUSD 68
AUDUSD 29
BTCUSD 27
EURUSD 8
XTIUSD 7
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 794
GBPUSD 356
AUDUSD 411
BTCUSD 430
EURUSD 17
XTIUSD 504
USDCAD 7
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 6.4K
AUDUSD 723
BTCUSD 549K
EURUSD 438
XTIUSD -82
USDCAD 211
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +431.29 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +466.41 USD
最大连续亏损: -216.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 70
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
145 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
All Quantum
每月30 USD
33%
0
0
USD
10K
USD
5
97%
215
84%
100%
3.31
11.70
USD
27%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载