Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
218
Transacciones Rentables:
184 (84.40%)
Transacciones Irrentables:
34 (15.60%)
Mejor transacción:
431.29 USD
Peor transacción:
-154.28 USD
Beneficio Bruto:
3 636.50 USD (2 192 915 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 087.02 USD (1 573 728 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (466.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
902.64 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.80%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
11.67
Transacciones Largas:
155 (71.10%)
Transacciones Cortas:
63 (28.90%)
Factor de Beneficio:
3.35
Beneficio Esperado:
11.69 USD
Beneficio medio:
19.76 USD
Pérdidas medias:
-31.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-216.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-216.86 USD (5)
Crecimiento al mes:
30.59%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.34 USD
Máxima:
218.51 USD (5.12%)
Reducción relativa:
De balance:
2.90% (59.53 USD)
De fondos:
26.92% (2 447.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 71
GBPUSD 70
AUDUSD 29
BTCUSD 28
EURUSD 8
XTIUSD 7
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 794
GBPUSD 372
AUDUSD 411
BTCUSD 450
EURUSD 17
XTIUSD 504
USDCAD 7
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 6.6K
AUDUSD 723
BTCUSD 601K
EURUSD 438
XTIUSD -82
USDCAD 211
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +431.29 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +466.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -216.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
otros 145...
No hay comentarios
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
