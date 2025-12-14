- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
121 (82.87%)
Loss Trade:
25 (17.12%)
Best Trade:
213.96 USD
Worst Trade:
-154.28 USD
Profitto lordo:
1 754.28 USD (1 955 739 pips)
Perdita lorda:
-761.66 USD (1 571 640 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (385.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
385.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
97 (66.44%)
Short Trade:
49 (33.56%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
14.50 USD
Perdita media:
-30.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-183.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.89 USD (3)
Crescita mensile:
13.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.34 USD
Massimale:
183.89 USD (7.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.90% (59.53 USD)
Per equità:
5.91% (529.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|24
|AUDUSD
|16
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|210
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|353
|AUDUSD
|251
|EURUSD
|17
|USDCAD
|5
|EURAUD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.5K
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|374K
|AUDUSD
|218
|EURUSD
|438
|USDCAD
|163
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +213.96 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +385.00 USD
Massima perdita consecutiva: -183.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 66
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
