Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
121 (82.87%)
Loss Trade:
25 (17.12%)
Best Trade:
213.96 USD
Worst Trade:
-154.28 USD
Profitto lordo:
1 754.28 USD (1 955 739 pips)
Perdita lorda:
-761.66 USD (1 571 640 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (385.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
385.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
97 (66.44%)
Short Trade:
49 (33.56%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
6.80 USD
Profitto medio:
14.50 USD
Perdita media:
-30.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-183.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.89 USD (3)
Crescita mensile:
13.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.34 USD
Massimale:
183.89 USD (7.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.90% (59.53 USD)
Per equità:
5.91% (529.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 49
XAUUSD 45
BTCUSD 24
AUDUSD 16
EURUSD 8
USDCAD 3
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 210
XAUUSD 155
BTCUSD 353
AUDUSD 251
EURUSD 17
USDCAD 5
EURAUD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.5K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 374K
AUDUSD 218
EURUSD 438
USDCAD 163
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +213.96 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +385.00 USD
Massima perdita consecutiva: -183.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 66
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
145 più
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
