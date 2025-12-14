- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
184 (84.40%)
Negociações com perda:
34 (15.60%)
Melhor negociação:
431.29 USD
Pior negociação:
-154.28 USD
Lucro bruto:
3 636.50 USD (2 192 915 pips)
Perda bruta:
-1 087.02 USD (1 573 728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (466.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
902.64 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
11.67
Negociações longas:
155 (71.10%)
Negociações curtas:
63 (28.90%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
11.69 USD
Lucro médio:
19.76 USD
Perda média:
-31.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-216.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-216.86 USD (5)
Crescimento mensal:
30.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.34 USD
Máximo:
218.51 USD (5.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.90% (59.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.92% (2 447.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|70
|AUDUSD
|29
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|8
|XTIUSD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|794
|GBPUSD
|372
|AUDUSD
|411
|BTCUSD
|450
|EURUSD
|17
|XTIUSD
|504
|USDCAD
|7
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|6.6K
|AUDUSD
|723
|BTCUSD
|601K
|EURUSD
|438
|XTIUSD
|-82
|USDCAD
|211
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +431.29 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +466.41 USD
Máxima perda consecutiva: -216.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
97%
218
84%
100%
3.34
11.69
USD
USD
27%
1:500