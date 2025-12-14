SinaisSeções
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
184 (84.40%)
Negociações com perda:
34 (15.60%)
Melhor negociação:
431.29 USD
Pior negociação:
-154.28 USD
Lucro bruto:
3 636.50 USD (2 192 915 pips)
Perda bruta:
-1 087.02 USD (1 573 728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (466.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
902.64 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
11.67
Negociações longas:
155 (71.10%)
Negociações curtas:
63 (28.90%)
Fator de lucro:
3.35
Valor esperado:
11.69 USD
Lucro médio:
19.76 USD
Perda média:
-31.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-216.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-216.86 USD (5)
Crescimento mensal:
30.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.34 USD
Máximo:
218.51 USD (5.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.90% (59.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.92% (2 447.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 71
GBPUSD 70
AUDUSD 29
BTCUSD 28
EURUSD 8
XTIUSD 7
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 794
GBPUSD 372
AUDUSD 411
BTCUSD 450
EURUSD 17
XTIUSD 504
USDCAD 7
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 6.6K
AUDUSD 723
BTCUSD 601K
EURUSD 438
XTIUSD -82
USDCAD 211
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +431.29 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +466.41 USD
Máxima perda consecutiva: -216.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
145 mais ...
Sem comentários
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
