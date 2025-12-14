- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
218
利益トレード:
184 (84.40%)
損失トレード:
34 (15.60%)
ベストトレード:
431.29 USD
最悪のトレード:
-154.28 USD
総利益:
3 636.50 USD (2 192 915 pips)
総損失:
-1 087.02 USD (1 573 728 pips)
最大連続の勝ち:
30 (466.41 USD)
最大連続利益:
902.64 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
11.67
長いトレード:
155 (71.10%)
短いトレード:
63 (28.90%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
11.69 USD
平均利益:
19.76 USD
平均損失:
-31.97 USD
最大連続の負け:
5 (-216.86 USD)
最大連続損失:
-216.86 USD (5)
月間成長:
30.21%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.34 USD
最大の:
218.51 USD (5.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.90% (59.53 USD)
エクイティによる:
26.92% (2 447.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|GBPUSD
|70
|AUDUSD
|29
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|8
|XTIUSD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|794
|GBPUSD
|372
|AUDUSD
|411
|BTCUSD
|450
|EURUSD
|17
|XTIUSD
|504
|USDCAD
|7
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|6.6K
|AUDUSD
|723
|BTCUSD
|601K
|EURUSD
|438
|XTIUSD
|-82
|USDCAD
|211
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +431.29 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +466.41 USD
最大連続損失: -216.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
145 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
34%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
97%
218
84%
100%
3.34
11.69
USD
USD
27%
1:500