シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / All Quantum
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
218
利益トレード:
184 (84.40%)
損失トレード:
34 (15.60%)
ベストトレード:
431.29 USD
最悪のトレード:
-154.28 USD
総利益:
3 636.50 USD (2 192 915 pips)
総損失:
-1 087.02 USD (1 573 728 pips)
最大連続の勝ち:
30 (466.41 USD)
最大連続利益:
902.64 USD (7)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.80%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
11.67
長いトレード:
155 (71.10%)
短いトレード:
63 (28.90%)
プロフィットファクター:
3.35
期待されたペイオフ:
11.69 USD
平均利益:
19.76 USD
平均損失:
-31.97 USD
最大連続の負け:
5 (-216.86 USD)
最大連続損失:
-216.86 USD (5)
月間成長:
30.21%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.34 USD
最大の:
218.51 USD (5.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.90% (59.53 USD)
エクイティによる:
26.92% (2 447.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 71
GBPUSD 70
AUDUSD 29
BTCUSD 28
EURUSD 8
XTIUSD 7
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 794
GBPUSD 372
AUDUSD 411
BTCUSD 450
EURUSD 17
XTIUSD 504
USDCAD 7
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
GBPUSD 6.6K
AUDUSD 723
BTCUSD 601K
EURUSD 438
XTIUSD -82
USDCAD 211
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +431.29 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +466.41 USD
最大連続損失: -216.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
レビューなし
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
All Quantum
30 USD/月
34%
0
0
USD
11K
USD
5
97%
218
84%
100%
3.34
11.69
USD
27%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください