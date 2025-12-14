SignaleKategorien
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
236
Gewinntrades:
191 (80.93%)
Verlusttrades:
45 (19.07%)
Bester Trade:
431.29 USD
Schlechtester Trade:
-822.75 USD
Bruttoprofit:
4 133.17 USD (2 444 848 pips)
Bruttoverlust:
-5 272.94 USD (1 640 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (466.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
902.64 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.74%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
169 (71.61%)
Short-Positionen:
67 (28.39%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-117.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 152.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 152.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-15.45%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 139.77 USD
Maximaler:
4 152.95 USD (82.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.81% (4 155.40 USD)
Kapital:
33.61% (3 536.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 80
GBPUSD 72
BTCUSD 32
AUDUSD 29
XTIUSD 10
EURUSD 8
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3.4K
GBPUSD 378
BTCUSD 579
AUDUSD 411
XTIUSD 834
EURUSD 17
USDCAD 7
EURAUD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
GBPUSD 6.6K
BTCUSD 827K
AUDUSD 723
XTIUSD 101
EURUSD 438
USDCAD 211
EURAUD 117
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +431.29 USD
Schlechtester Trade: -823 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +466.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 152.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
noch 145 ...
Keine Bewertungen
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
