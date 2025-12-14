SignauxSections
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
146
Bénéfice trades:
121 (82.87%)
Perte trades:
25 (17.12%)
Meilleure transaction:
213.96 USD
Pire transaction:
-154.28 USD
Bénéfice brut:
1 754.28 USD (1 955 739 pips)
Perte brute:
-761.66 USD (1 571 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (385.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
385.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
4.10%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
5.40
Longs trades:
97 (66.44%)
Courts trades:
49 (33.56%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
6.80 USD
Bénéfice moyen:
14.50 USD
Perte moyenne:
-30.47 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-183.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-183.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.34 USD
Maximal:
183.89 USD (7.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.90% (59.53 USD)
Par fonds propres:
5.91% (529.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 49
XAUUSD 45
BTCUSD 24
AUDUSD 16
EURUSD 8
USDCAD 3
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 210
XAUUSD 155
BTCUSD 353
AUDUSD 251
EURUSD 17
USDCAD 5
EURAUD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.5K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 374K
AUDUSD 218
EURUSD 438
USDCAD 163
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +213.96 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +385.00 USD
Perte consécutive maximale: -183.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 66
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
Aucun avis
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
