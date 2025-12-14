- Прирост
Всего трейдов:
206
Прибыльных трейдов:
174 (84.46%)
Убыточных трейдов:
32 (15.53%)
Лучший трейд:
431.29 USD
Худший трейд:
-154.28 USD
Общая прибыль:
3 433.75 USD (2 042 753 pips)
Общий убыток:
-1 046.05 USD (1 573 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (466.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
902.64 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
10.93
Длинных трейдов:
146 (70.87%)
Коротких трейдов:
60 (29.13%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
11.59 USD
Средняя прибыль:
19.73 USD
Средний убыток:
-32.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-216.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.86 USD (5)
Прирост в месяц:
29.47%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.34 USD
Максимальная:
218.51 USD (5.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.90% (59.53 USD)
По эквити:
26.92% (2 447.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|XAUUSD
|64
|AUDUSD
|29
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|8
|XTIUSD
|7
|USDCAD
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|356
|XAUUSD
|713
|AUDUSD
|411
|BTCUSD
|384
|EURUSD
|17
|XTIUSD
|504
|USDCAD
|7
|EURAUD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6.4K
|XAUUSD
|10K
|AUDUSD
|723
|BTCUSD
|452K
|EURUSD
|438
|XTIUSD
|-82
|USDCAD
|211
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +431.29 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +466.41 USD
Макс. убыток в серии: -216.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
