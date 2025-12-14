СигналыРазделы
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
206
Прибыльных трейдов:
174 (84.46%)
Убыточных трейдов:
32 (15.53%)
Лучший трейд:
431.29 USD
Худший трейд:
-154.28 USD
Общая прибыль:
3 433.75 USD (2 042 753 pips)
Общий убыток:
-1 046.05 USD (1 573 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (466.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
902.64 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
10.93
Длинных трейдов:
146 (70.87%)
Коротких трейдов:
60 (29.13%)
Профит фактор:
3.28
Мат. ожидание:
11.59 USD
Средняя прибыль:
19.73 USD
Средний убыток:
-32.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-216.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-216.86 USD (5)
Прирост в месяц:
29.47%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.34 USD
Максимальная:
218.51 USD (5.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.90% (59.53 USD)
По эквити:
26.92% (2 447.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 68
XAUUSD 64
AUDUSD 29
BTCUSD 25
EURUSD 8
XTIUSD 7
USDCAD 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 356
XAUUSD 713
AUDUSD 411
BTCUSD 384
EURUSD 17
XTIUSD 504
USDCAD 7
EURAUD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.4K
XAUUSD 10K
AUDUSD 723
BTCUSD 452K
EURUSD 438
XTIUSD -82
USDCAD 211
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +431.29 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +466.41 USD
Макс. убыток в серии: -216.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 69
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Нет отзывов
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
All Quantum
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
10K
USD
5
97%
206
84%
100%
3.28
11.59
USD
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.