Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 리뷰
7
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
299
이익 거래:
246 (82.27%)
손실 거래:
53 (17.73%)
최고의 거래:
431.29 USD
최악의 거래:
-822.75 USD
총 수익:
4 863.80 USD (2 765 905 pips)
총 손실:
-5 450.30 USD (1 645 603 pips)
연속 최대 이익:
30 (466.41 USD)
연속 최대 이익:
902.64 USD (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
200 (66.89%)
숏(주식차입매도):
99 (33.11%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.96 USD
평균 이익:
19.77 USD
평균 손실:
-102.84 USD
연속 최대 손실:
9 (-4 152.25 USD)
연속 최대 손실:
-4 152.25 USD (9)
월별 성장률:
-12.68%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 139.77 USD
최대한의:
4 152.95 USD (82.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.81% (4 155.40 USD)
자본금별:
33.61% (3 536.11 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 99
XAUUSD 92
AUDUSD 42
BTCUSD 38
XTIUSD 13
EURUSD 9
USDCAD 5
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 491
XAUUSD -3.2K
AUDUSD 512
BTCUSD 640
XTIUSD 916
EURUSD 19
USDCAD 9
EURAUD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 8.5K
XAUUSD -26K
AUDUSD 1K
BTCUSD 1.1M
XTIUSD 263
EURUSD 489
USDCAD 266
EURAUD 117
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +431.29 USD
최악의 거래: -823 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +466.41 USD
연속 최대 손실: -4 152.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
149 더...
리뷰 없음
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
