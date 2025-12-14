- 자본
- 축소
트레이드:
299
이익 거래:
246 (82.27%)
손실 거래:
53 (17.73%)
최고의 거래:
431.29 USD
최악의 거래:
-822.75 USD
총 수익:
4 863.80 USD (2 765 905 pips)
총 손실:
-5 450.30 USD (1 645 603 pips)
연속 최대 이익:
30 (466.41 USD)
연속 최대 이익:
902.64 USD (7)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
17.74%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
59
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
200 (66.89%)
숏(주식차입매도):
99 (33.11%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-1.96 USD
평균 이익:
19.77 USD
평균 손실:
-102.84 USD
연속 최대 손실:
9 (-4 152.25 USD)
연속 최대 손실:
-4 152.25 USD (9)
월별 성장률:
-12.68%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 139.77 USD
최대한의:
4 152.95 USD (82.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.81% (4 155.40 USD)
자본금별:
33.61% (3 536.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|99
|XAUUSD
|92
|AUDUSD
|42
|BTCUSD
|38
|XTIUSD
|13
|EURUSD
|9
|USDCAD
|5
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|491
|XAUUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|512
|BTCUSD
|640
|XTIUSD
|916
|EURUSD
|19
|USDCAD
|9
|EURAUD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|8.5K
|XAUUSD
|-26K
|AUDUSD
|1K
|BTCUSD
|1.1M
|XTIUSD
|263
|EURUSD
|489
|USDCAD
|266
|EURAUD
|117
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +431.29 USD
최악의 거래: -823 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +466.41 USD
연속 최대 손실: -4 152.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-6%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
7
97%
299
82%
100%
0.89
-1.96
USD
USD
38%
1:500