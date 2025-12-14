SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / All Quantum
Anh Tuan Bui

All Quantum

Anh Tuan Bui
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
121 (82.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (17.12%)
En iyi işlem:
213.96 USD
En kötü işlem:
-154.28 USD
Brüt kâr:
1 754.28 USD (1 955 739 pips)
Brüt zarar:
-761.66 USD (1 571 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (385.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
385.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
97 (66.44%)
Satış işlemleri:
49 (33.56%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
6.80 USD
Ortalama kâr:
14.50 USD
Ortalama zarar:
-30.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-183.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.89 USD (3)
Aylık büyüme:
13.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.34 USD
Maksimum:
183.89 USD (7.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.90% (59.53 USD)
Varlığa göre:
5.91% (529.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 49
XAUUSD 45
BTCUSD 24
AUDUSD 16
EURUSD 8
USDCAD 3
EURAUD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 210
XAUUSD 155
BTCUSD 353
AUDUSD 251
EURUSD 17
USDCAD 5
EURAUD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.5K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 374K
AUDUSD 218
EURUSD 438
USDCAD 163
EURAUD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +213.96 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +385.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 66
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.40 × 158
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
145 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.14 05:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol