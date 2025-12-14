- Büyüme
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
121 (82.87%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (17.12%)
En iyi işlem:
213.96 USD
En kötü işlem:
-154.28 USD
Brüt kâr:
1 754.28 USD (1 955 739 pips)
Brüt zarar:
-761.66 USD (1 571 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (385.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
385.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.10%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
97 (66.44%)
Satış işlemleri:
49 (33.56%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
6.80 USD
Ortalama kâr:
14.50 USD
Ortalama zarar:
-30.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-183.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.89 USD (3)
Aylık büyüme:
13.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.34 USD
Maksimum:
183.89 USD (7.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.90% (59.53 USD)
Varlığa göre:
5.91% (529.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|24
|AUDUSD
|16
|EURUSD
|8
|USDCAD
|3
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|210
|XAUUSD
|155
|BTCUSD
|353
|AUDUSD
|251
|EURUSD
|17
|USDCAD
|5
|EURAUD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4.5K
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|374K
|AUDUSD
|218
|EURUSD
|438
|USDCAD
|163
|EURAUD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +213.96 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +385.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 66
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.40 × 158
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
