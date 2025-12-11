- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
462
盈利交易:
297 (64.28%)
亏损交易:
165 (35.71%)
最好交易:
51.94 USD
最差交易:
-18.33 USD
毛利:
2 070.66 USD (142 654 pips)
毛利亏损:
-998.78 USD (100 918 pips)
最大连续赢利:
12 (60.96 USD)
最大连续盈利:
60.96 USD (12)
夏普比率:
0.26
交易活动:
98.84%
最大入金加载:
4.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
5 天
采收率:
19.28
长期交易:
230 (49.78%)
短期交易:
232 (50.22%)
利润因子:
2.07
预期回报:
2.32 USD
平均利润:
6.97 USD
平均损失:
-6.05 USD
最大连续失误:
4 (-17.00 USD)
最大连续亏损:
-46.27 USD (3)
每月增长:
11.27%
年度预测:
136.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.59 USD (2.68%)
相对跌幅:
结余:
3.23% (46.27 USD)
净值:
7.17% (143.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|50
|EURAUD
|47
|CADJPY
|41
|EURJPY
|40
|AUDJPY
|38
|NZDJPY
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|27
|USDCAD
|23
|AUDNZD
|22
|AUDCAD
|18
|NZDUSD
|17
|CADCHF
|15
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|13
|EURCHF
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|127
|EURAUD
|105
|CADJPY
|108
|EURJPY
|94
|AUDJPY
|110
|NZDJPY
|43
|EURCAD
|69
|USDCHF
|66
|USDCAD
|30
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|43
|NZDUSD
|47
|CADCHF
|29
|AUDUSD
|35
|AUDCHF
|32
|NZDCAD
|33
|NZDCHF
|37
|EURCHF
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|6.5K
|EURAUD
|2.6K
|CADJPY
|8.5K
|EURJPY
|5.2K
|AUDJPY
|3.2K
|NZDJPY
|-6.5K
|EURCAD
|5K
|USDCHF
|3.7K
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|-206
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|2.1K
|CADCHF
|1.6K
|AUDUSD
|2.2K
|AUDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|2.5K
|NZDCHF
|-172
|EURCHF
|-336
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.94 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.96 USD
最大连续亏损: -17.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
107%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
19
100%
462
64%
99%
2.07
2.32
USD
USD
7%
1:500