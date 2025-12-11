信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Goldenmix F
Suk Kwan Lenna Heung

Goldenmix F

Suk Kwan Lenna Heung
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 107%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
462
盈利交易:
297 (64.28%)
亏损交易:
165 (35.71%)
最好交易:
51.94 USD
最差交易:
-18.33 USD
毛利:
2 070.66 USD (142 654 pips)
毛利亏损:
-998.78 USD (100 918 pips)
最大连续赢利:
12 (60.96 USD)
最大连续盈利:
60.96 USD (12)
夏普比率:
0.26
交易活动:
98.84%
最大入金加载:
4.46%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
5 天
采收率:
19.28
长期交易:
230 (49.78%)
短期交易:
232 (50.22%)
利润因子:
2.07
预期回报:
2.32 USD
平均利润:
6.97 USD
平均损失:
-6.05 USD
最大连续失误:
4 (-17.00 USD)
最大连续亏损:
-46.27 USD (3)
每月增长:
11.27%
年度预测:
136.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.59 USD (2.68%)
相对跌幅:
结余:
3.23% (46.27 USD)
净值:
7.17% (143.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 50
EURAUD 47
CADJPY 41
EURJPY 40
AUDJPY 38
NZDJPY 30
EURCAD 29
USDCHF 27
USDCAD 23
AUDNZD 22
AUDCAD 18
NZDUSD 17
CADCHF 15
AUDUSD 15
AUDCHF 14
NZDCAD 14
NZDCHF 13
EURCHF 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 127
EURAUD 105
CADJPY 108
EURJPY 94
AUDJPY 110
NZDJPY 43
EURCAD 69
USDCHF 66
USDCAD 30
AUDNZD 39
AUDCAD 43
NZDUSD 47
CADCHF 29
AUDUSD 35
AUDCHF 32
NZDCAD 33
NZDCHF 37
EURCHF 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 6.5K
EURAUD 2.6K
CADJPY 8.5K
EURJPY 5.2K
AUDJPY 3.2K
NZDJPY -6.5K
EURCAD 5K
USDCHF 3.7K
USDCAD 2.7K
AUDNZD -206
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 2.1K
CADCHF 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDCHF 1.5K
NZDCAD 2.5K
NZDCHF -172
EURCHF -336
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +51.94 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60.96 USD
最大连续亏损: -17.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 UltimaMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

